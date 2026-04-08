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分析／鄭麗文謁陵關鍵數字「10、21、115」　寶島神州貫穿KMT戰略防禦

▲▼國民黨主席鄭麗文中山陵謁陵。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

▲國民黨主席鄭麗文中山陵謁陵，21年前的「見證者」到現在的「操盤手」。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

記者任以芳／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（8）日率團赴南京中山陵謁陵，國共睽違10年的交流，也是鄭麗文25年後再次踏上中山陵，祭文則以「維民國一百十五年四月八日..」為開端，堅守正統中華民國史觀，也呼應2005年國民黨前主席連戰祭文的民國紀年，「一字不增也不減」，凸顯國民黨這次赴陸交流堅持「對等、尊重」原則。其中，祭文提及「民權欲樹，政統憲立」則強調中華民國憲政體制，結尾「寶島神州」明確表態「先寶島、後神州」的戰略防禦，「保持國格」守護台灣利益是推動兩岸和平的前提，來回擊民進黨「賣台」的酸言酸語。

鄭麗文訪陸關鍵3數字「10、21、115」

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，有三個關鍵數字「10、21、115」。相隔10年國共再次開啟最高領導人交流；鄭麗文繼2005年隨行連戰「和平之旅」後，相隔25年再次來南京中山陵謁陵；以及祭文完整呈現民國紀年：「維民國一百十五年四月八日」作為開端。

鄭麗文去年當選國民黨主席之後，直白坦蕩表態一定要去大陸訪問，並且會見中共總書記習近平，目的就是先恢復名存實亡的「國共交流」。前有國民黨副主席張榮恭、蕭旭岑先去疏通交流，馬上促成「國共智庫論壇」，下一步就是助推「鄭習會」。

鄭麗文速度進展很快，剛當選黨主席順利訪陸與會見習近平。但拉長時間線來看，「國共交流」恢復交流已經等了10年，如今21年後鄭麗文當年可能沒想過會以黨魁身份赴陸，並且再次踏上中山陵，不只是個人的政治跨度，也象徵國民黨兩岸路線逐漸「回歸正軌」。

回顧2005年鄭麗文隨行連戰「和平之旅」，也親眼見證兩岸破冰時刻，也清楚兩岸和平交流一天都不能停。這也是為何鄭麗文堅持「先陸後美」策略。出訪前就表態，一定傳承連戰2005年和平之旅初衷，堅持「九二共識」、反對台獨基礎，為兩岸和平努力。訪陸「首站」自然是中山陵，行程依照連戰以及歷任黨主席訪陸安排。

▲▼國民黨主席鄭麗文中山陵謁陵。（圖／記者陳冠宇攝）

▲鄭麗文中山陵謁陵祭文延續連戰「民國紀年」一字不增不減，堅持中華民國史實底線。（圖／記者陳冠宇攝）

祭文開頭「民國紀年」堅守中華民國史實

鄭麗文參訪團昨7日抵達上海後，直奔中華民國位於南京的舊都，當民進黨和外界都瞪大眼睛關注她如何表述中華民國。鄭麗文也如之前承諾，祭文「一字不漏也不增」，遵循連戰民國紀年模式，開頭用「維民國一百十五年」...，這也是全篇最關鍵政治壓艙石，不只呼應連戰模式，也是國民黨對中華民國史實的底線堅持，這也是民進黨至今執政之下，無法做到的政治突破。

鄭麗文祭文不止出現民國紀年，內文提及「中華恢復，民國創立」，再次凸顯中華民國的歷史事實，以國父強調的「民族、民權、民生」三民主義作為兩岸共同的政治遺產，可以解讀國民黨試圖在「九二共識」之外，尋找更國共交流深層的連結。

此篇祭文有十分明確政治宣示。一是國民黨對中華民國史實的底線，二是向台灣民眾以及民進黨宣示，此次出訪沒有喪失國格，國民黨是帶著中華民國」的事實歷史到大陸交流參訪。

就兩岸政治角度來看，可看出有大陸默許與讓步，以及國民黨「對等、尊重」原則堅持。南京中山陵承載國父孫中山建立中華民國歷史，這是無法逃避與抹去的現實，對於國共交流來說反而是最不需要爭執的默契與共識，當然「九二共識」也成功助推在模糊地帶中，讓國民黨劃出中華民國的存在空間。

▲▼國民黨主席鄭麗文中山陵謁陵。（圖／記者陳冠宇攝）

▲「寶島神州」戰略防禦綠營抹紅、抹黑，守護台灣利益推動兩岸和平。（圖／記者陳冠宇攝）

「先寶島、後神州」捍衛台灣利益推動兩岸和平

祭文也提及「民權欲樹，政統憲立；民生欲富，業實盡益」。其中，「民權欲樹，政統憲立」是對於中華民國憲政體制堅持，也是隔空回應民進黨，國民黨從未忘本，去北京並非「輸誠籠中兔」，而是帶著三民主義的憲政。

後面「民生欲富、業實盡益」可以解讀呼應，兩岸當前的經貿必須活絡，無法脫勾斷鍊，包括大陸國台辦今8日例行發布會也引用大陸海關總署統計數據說明，今年前2個月兩岸貿易總額保持穩定增長達525.4億美元。其中，大陸對台出口增長28.1%，大陸自台進口增長19%。

鄭麗文這次出訪，外界也觀望能否帶回對兩岸有利的「大禮包」，同時也為「鄭習會」定調這次國共交流主軸，除了締造共創兩岸和平，民生經濟也要在互相尊重之下合作，互利共贏。

祭文結尾「共創和平、寶島神州」更是神來之筆，觀察過去國共交流大多強調大中華思想敘事，國民黨把「寶島」放在「神州」之前，政治語言十分親民，表態國民黨先守護捍衛台灣利益，也是推動兩岸和平的最大前提，同時反擊綠營稱「賣台」「籠中兔」「聽訓」等負面抹紅指控。

「寶島神州」也是這篇祭文最有「政治戰略防禦」表述，鄭麗文訪陸不只是恢復「國共常態交流」，還有對國父孫山中先生的緬懷，傳承歷任黨主席追求兩岸和平。如今民進黨兩岸關係互動長期「已讀不回」，外界也期盼鄭麗文此行帶動後續兩岸交流、緩解兩岸對立、降低政治誤判，以及助推國民黨年底選情加分，如同祭文結尾「為民作舟」，向選民展示誰才是有能力兩岸危機的政黨。
 

中山陵祭文全文:

維民國一百十五年四月八日，中國國民黨主席鄭麗文，代表全體黨員，謹以鮮花致祭於總理之靈曰：
洪惟總理，中山先生；目睹蒼生苦疾，籲民警醒；奔走革命不息，懷憂忡忡；結集群力，興中同盟；屢挫不靡，武昌建功；共和國體，帝制告終。
中華恢復，民國創立；列強猶傷肱股，鯨吞漁利；割據仍患心腹，蠶食弄弊；民族欲佇，傾扶弱濟；民權欲樹，政統憲立；民生欲富，業實盡益。
先生晏駕，黨人承訓；行主義謀自洽，突破嚴峻；循學說勤擘劃，努力前進；古知今察，彌久永雋；富邦興家，韜光玉韞；屹立東亞，率土同慶。
吾黨諸卿，團結一同；逢亂局世變競，慎微不苟；遇百六辰誕慶，致奠千秋；共躋紫金，稱觴緬憧；戮力辛勤，為民作舟；共創和平，寶島神州。
伏祈靈鑒

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