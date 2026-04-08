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剪出自信笑容！台南義剪志工走進啟聰學校　傳遞滿滿溫暖

▲義剪志工走進啟聰學校，為學生提供免費剪髮服務。（記者林東良翻攝，下同）

▲義剪志工走進啟聰學校，為學生提供免費剪髮服務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一把剪刀，不只是修剪髮型，更剪出孩子的自信與笑容。為落實打造溫暖城市理念，台南市政府勞工局今（8）日攜手台南市美髮美容技術指導員職業工會，前往國立台南大學附屬啟聰學校（台南校區）舉辦公益義剪活動，為學生提供免費剪髮服務，用行動傳遞社會關懷。

▲義剪志工走進啟聰學校，為學生提供免費剪髮服務。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場，義剪志工發揮專業技術，細心為學生設計與修剪髮型，讓孩子們在短時間內煥然一新。學生在老師陪同下依序剪髮，過程中氣氛溫馨輕鬆，剪完後不少孩子露出開心笑容，展現純真的喜悅。

▲義剪志工走進啟聰學校，為學生提供免費剪髮服務。（記者林東良翻攝，下同）

台南市美髮美容技術指導員職業工會理事長賴水清表示，工會長期投入公益服務，希望透過義剪行動關懷弱勢族群。此次走進校園，為聽障及語言障礙學生整理儀容，不僅提供實際幫助，更希望讓孩子感受到社會的支持與溫暖。

▲義剪志工走進啟聰學校，為學生提供免費剪髮服務。（記者林東良翻攝，下同）

校方老師也指出，義剪活動對學生而言意義深遠，不僅讓孩子們整理儀容，更在互動中感受到被關心與重視，學生臉上的笑容就是最真實的回饋。

▲義剪志工走進啟聰學校，為學生提供免費剪髮服務。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，美髮美容技術指導員職業工會長期以專業回饋社會，展現職業團體的社會責任，也讓更多人看見產業溫暖的一面。未來將持續結合各職業工會與民間團體力量，推動多元公益活動，讓關懷走進更多角落。

▲義剪志工走進啟聰學校，為學生提供免費剪髮服務。（記者林東良翻攝，下同）

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台南義剪志工啟聰學校溫暖

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