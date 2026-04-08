正值房思琪案！屏東補教狼師誘少女9度嘿咻　遭判4年6月

▲高雄地方法院。（圖／取自Google地圖街景）

記者陳崑福／屏東報導

屏東補教李姓老師涉嫌於2017年間，誘拐14歲女學生A女交往並發生9次性行為。案發時正值「房思琪案」轟動全台，李男為躲避補習班耳目，刻意要求女學生遠赴高雄住處約會。法官認定李男利用少女發育未臻成熟遂行私慾，犯後毫無悔意，依妨害性自主罪共9罪，每罪各判1年2個月，合併執行有期徒刑4年6個月。可上訴。

避房思琪案風頭 狼師跨縣市密會少女

判決書指出，李姓老師於2016年間在屏東某補習班任職，進而認識年僅14歲的國中生A女。兩人自2017年1月開始交往，李男明知少女對性自主同意能力尚未成熟，仍於同年6月起至隔年6月，在高雄住處及屏東汽車旅館與A女發生共9次性關係。

值得注意的是，案發期間正值「房思琪案」引起社會高度恐慌，補習班界風聲鶴唳。判決揭露，當時補習班已有兩人交往的傳聞，李男為掩人耳目，曾對A女聲稱「有老師在看、不能在屏東見面」，進而要求少女獨自搭火車前往其高雄住處約會。甚至連A女在參加童軍大露營期間，李男也曾私下探視送熱可可及衛生棉，行徑極為大膽。

受害者精準指認特徵 心理鑑定戳破謊言

儘管李男在庭上矢口否認犯行，甚至反指是補習班同業間的抹黑，但法官發現A女能精確指認李男腰部後方長有「硬幣大小脂肪瘤（癰）」的私密身體特徵，且能畫出其高雄住處的格局。此外，A女提供的錄音譯文中，李男曾親口說出：「我知道對妳身體造成的傷害很抱歉」、「當下是希望好好在一起」等語，均證實兩人曾有超越師生的親密關係。

法官怒斥：身為人師毫無悔意 造成二度傷害

心理鑑定顯示，A女長期出現「延遲性創傷反應」，病徵與「房思琪」小說描述的情節極其相似，受害者因對性的羞愧感導致社交退縮與重度憂鬱。

法官怒斥，李男身為教師，本應引導學生健全成長，卻為滿足私慾導致少女歷經數年精神痛苦，至今仍無法走出陰霾。考量李男犯後態度惡劣，不僅未曾道歉，還將受害者形塑為誣告之人，造成二度傷害，因此依妨害性自主罪共9罪，合併判處有期徒刑4年6個月。全案仍可上訴。