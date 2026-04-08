朱政騏涉共諜案！民進黨正式撤銷議員提名　王世堅子弟兵遞補

▲民進黨立委王世堅子弟兵賴俊翰。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

原先贏得民進黨台北市議員初選的朱政騏因涉共諜案，遭民進黨火速開除黨籍，議員提名席次也確定不會提名朱政騏。而民進黨今（8日）召開中執會，正式撤銷朱政騏議員提名資格，也決議由另一位候選人賴俊翰遞補。另外有司法案的3位議員參選人中，胡家智目前未被起訴也未被調查，仍維持提名，張肇良、游吾和目前是起訴階段，按黨章一審判決有罪才不予提名，中執會也通過附帶條件提名2人，維持提名，但若登記前一審有罪，就按照黨章處理。

民進黨發言人吳崢轉述，今天中執會上，民進黨祕書長徐國勇代表選對會報告，有相關討論案審核2026年直轄市議員初選提名名單。

吳崢表示，台北中山大同選區，朱政騏通過初選，但涉入共諜案遭到起訴，影響黨譽甚鉅，提交中執會處理，會中已經正式撤銷朱政騏議員提名資格，中執會也決議由另一位候選人賴俊翰遞補。

至於另外3位同樣涉入司法案件的議員參選人，在中執會上也有討論參選資格，據了解，胡家智的案子，檢方沒有起訴、也沒有傳喚他調查，基本上是繼續提名；張肇良跟游吾和部分，按照黨章是一審有罪不予提名，目前判決還沒下來，中執會稍早決議附帶條件提名，維持提名決議，但如果登記前一審結果出來，就按照黨章處理。

據轉述，中常委陳茂松也在會中表達，陳怡君已經被廉政會裁決停權兩年十個月，怎麼會還可以參與中評會？主席賴清德也要求組織部按照黨規章處理，被中評會除名。