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淫教練侵逾50童！中市府一問三不知、0懲處　她轟：這就是人禍

▲盧秀燕,曾梓展。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者杜冠霖／台北報導

台中市某國小少棒隊教練松志彬性侵案震驚全台，已確認受害人數至少53人。但台中市府一問三不知，且調查至今無人受懲處，台中市府教育局昨備詢時仍搞錯受害人數，台中市長盧秀燕今（8日）稱「人數非外界所想」。時力黨主席王婉諭表示，松男是前科犯，法規明文規定：學校必須每年定期查詢已聘任教職員的犯罪紀錄，但學校不查、台中市府也沒督導，還找松當大型賽事裁判，事發一年多，市府連多少人受害都搞錯，教育局長蔣偉民去年四月說自請處分，結果到昨天被發現簽呈從未核定，「這就是盧秀燕市長守護孩子的態度嗎？」

檢方調查指出，松志彬在長達6年的時間裡，利用教練權威，以「不上場打球」為威脅，長期對男童實施性侵與性騷擾，甚至惡劣拍攝性影像。此案第一、二波調查分別確認32名及10名孩童受害，而最新一波調查再增11人，累計受害人數達53人。

「教練叫你去教室擦藥。」少棒隊的孩子聽話地走進球隊教室，門在身後關上，但裡面沒有藥膏，只有一支已經架好、正在錄影的手機，和要求他脫掉褲子的教練。這樣的事情一再發生，對這群孩子來說，已經變成逃不出去的日常。

從2018年開始，松志彬擔任台中市某國小的少棒隊教練。從球隊教室、悶熱的貨櫃屋，到遠征澎湖參加「菊島盃」的民宿浴室，松志彬用「擦藥」、「搬東西」、「檢查身體」等再平凡不過的藉口，把孩子一個個單獨帶走。

門關上之後，他對孩子性侵、猥褻，再拿拍下的影片威脅他們不准開口，並且利用權勢威脅這些孩子，如果不聽話，就不讓他們上場。在五年多的時間內，總共有53名學童受害，最小的只有8歲。僅第一波起訴的判決書附表，就列了90筆犯罪事實、總共34部性影像，各罪宣告刑期加總超過464年。

王婉諭表示，真正的問題是，為什麼松志彬這樣的狼師，可以為所欲為？松志彬不是第一次犯案。2004年，他猥褻男童，被判刑兩年、緩刑五年。2012年他再犯，又是判兩年、緩刑五年。由於台灣的法律規定，緩刑期滿之後，前科紀錄就會從「良民證」上消失。所以到了2017 年緩刑期滿，松志彬的良民證上一片空白。

2018年，松志彬靠著這張乾淨的良民證，進入了這所國小擔任棒球教練。王婉諭質疑，學校聘人之前，難道不用查嗎？理論上要查，但2018年的時候，教育部的「不適任人員查詢系統」還沒有跟法務部的犯罪紀錄銜接，系統裡也看不到松志彬的性侵前科。問題是，2021年這套系統升級了。而且，法規明文規定：學校必須每年定期查詢已聘任教職員的犯罪紀錄。

王婉諭表示，只要學校曾登入系統任何一次，松志彬的前科就會立刻跳出來。但是，整整三年的時間，學校都沒查、台中市教育局也沒督導。甚至，還在這段期間邀請松志彬擔任大型賽事裁判，毫無疑問，這就是人禍。盧秀燕市府的麻木怠惰，造就了松志彬的犯罪天堂，讓孩子們被困在煉獄之中無法逃脫。

去年4月事發之後，教育局長蔣偉民在鏡頭前說「自請處分，簽呈已經送上去了」結果，直到昨天議會質詢時才發現：那份簽呈從來沒有被核定過。蔣偉民在備詢時說，教育局掌握的受害學童是43人，與檢方偵結確認的數字差了整整10個人。王婉諭指出，刑事調查和行政處分根本就不衝突，從事發至今已經一年多，教育局卻連受害人數有多少都搞錯。

王婉諭表示，將近一整年，沒有核定、沒有駁回、教育局什麼處份都沒有。「盧秀燕市長，這就是你守護孩子的態度嗎？」

王婉諭直言，這個案子不是特例。台南啟聰學校、桃園青溪國中棒球隊，監察院每隔幾年就寫一份糾正報告，裡面指出的問題幾乎一模一樣：違法聘任、隱匿不報、孩子受害。這代表保護孩子的制度出了問題。

王婉諭指出，她一直在推動「兒少工作證」制度。因為孩子接觸的大人，不只有學校老師。補習班、才藝班、體育教練、營隊輔導員，這些人天天跟我們的孩子相處，但家長根本無從把關。需要一套事前的把關機制：讓所有從事兒童相關工作的人，強制通過背景查核，確認沒有不適任紀錄，才能上工。

王婉諭表示，去年在公共政策網路參與平臺上，民眾提案早已跨越連署門檻，更有多位立委表態支持。此刻，正值立法院審議《兒少權法》審查，請衛福部拿出版本，也請朝野立委一起支持「兒少工作證」入法。建立起完善的制度，才能阻止下一個悲劇發生。

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