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6歲前是弱視治療黃金期　醫示警：單眼正常最難發現

▲▼陽明交大醫院眼科楊雨潔醫師指出，6歲前是治療「弱視」黃金期。（圖／陽明交大醫院提供，下同）

▲▼陽明交大醫院眼科楊雨潔醫師指出，6歲前是治療「弱視」黃金期。（圖／陽明交大醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

6歲前是治療「弱視」黃金期！許多家長認為孩子生活自理正常、玩耍靈活，視力就一定沒問題。然而，國立陽明交通大學附設醫院眼科門診近期接獲一名五歲個案，在校園篩檢發現視力不良，檢查後發現右眼視力僅 0.4，且伴隨350度高度散光，確診為「弱視」。令家長驚訝的是，孩子平日左眼視力達1.0，完全沒表現出看不清的徵兆。

▲▼陽明交大醫院眼科楊雨潔醫師指出，6歲前是治療「弱視」黃金期。（圖／陽明交大醫院提供，下同）

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▲▼陽明交大醫院眼科楊雨潔醫師指出，6歲前是治療「弱視」黃金期。（圖／陽明交大醫院提供，下同）

陽明交大醫院眼科楊雨潔醫師指出，弱視並非眼睛結構有問題，而是「大腦視覺系統發育不全」。楊醫師解釋：「就像運動員需要訓練，大腦也需要接收清晰的影像來學習『如何看』。若在發育期影像長期模糊或遮蔽，大腦會自動忽略該側訊號，導致功能停滯。」特別是單眼弱視的個案最難察覺。楊醫師強調，這類孩子因為有一隻正常的眼睛支撐日常生活，表現與常人無異，往往成為家長眼中的「視覺邊緣人」，直到入學篩檢才驚覺事態嚴重。

楊雨潔醫師表示，視力發育是有「期限」的，六歲以前是弱視治療效果最好的黃金期，此時大腦視覺細胞的可塑性最高；一旦拖過7至9歲，視覺系統逐漸定型，屆時即便配戴最精準的眼鏡，視力進步的空間也相當有限，因此楊雨潔醫師提醒，弱視的孩子不一定會抱怨「看不清楚」，但行為會透露端倪，在日常生活中，家長也可以留意一些可能的警訊，例如孩子看東西時經常歪頭、側頭，或是把物體拿得非常靠近眼睛；有些孩子在遮住某一隻眼睛時會特別抗拒，這可能代表兩眼存在視力差異；另外，如果家長發現孩子眼位不正或眼睛外觀異常，也應儘早帶孩子就醫檢查。

針對弱視治療，楊雨潔醫師建議「精準矯正」與「強化訓練」並行，除了配戴正確度數的眼鏡讓影像清晰，最常見的治療方式是「遮眼法」，「這就像是幫弱的那隻眼睛做重訓。」楊醫師表示，透過黏貼式遮眼片封鎖好眼，強迫大腦啟動弱視眼，治療期間，家長可陪伴孩子進行畫圖、拼圖或玩積木等需要高度專注的視覺活動，增加刺激效果。

陽明交大醫院眼科團隊也特別提醒，弱視最大的問題並不是治不好，而是常常太晚被發現，或是在治療過程中配合度不足。只要能在視覺發育期及早診斷並配合治療，大多數孩子的視力都能有良好的改善。戴眼鏡和遮眼治療可能會帶來不方便或挫折感，因此家長應幫助孩子理解，這是「幫助眼睛變好的方法」，才能確保治療的順服度，為了不讓遺憾發生，也建議所有家長，即使孩子外觀正常，也應在3歲至4歲之間 安排一次完整的專業眼科檢查，一個簡單的檢查，可能就能翻轉孩子一輩子的視覺世界。

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