無照駕駛新制上路　台東關山警多元宣導強化交通安全

▲關山警推動無照駕駛新制宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

因應1月31日無照駕駛交通罰則新制正式上路，為降低無照駕駛事故風險並提升用路人守法意識，台東縣警察局關山分局近期全面展開多元宣導措施，透過校園與社區雙軌並行，強化各族群對新制內容的認識。

關山分局表示，此次新制大幅提高違規成本，針對機車與汽車無照駕駛行為加重處罰，並納入累犯加重、車輛當場移置保管及車主連帶責任等規定，期望透過嚴格執法與宣導並行，有效遏止違規情形發生。

為加強宣導成效，分局特別製作大型海報與橫幅布條，主動協調轄內國中及高中職學校，將宣導資料張貼於校園穿堂及校外圍牆，讓學生於日常出入時即可接觸相關資訊，從源頭建立守法觀念。同時，警方亦深入傳統市場、醫療院所、衛生所及文化健康站等場所張貼宣導內容，提醒銀髮族留意駕照效期及相關規定，避免因疏忽而違規受罰。

警方指出，無照駕駛不僅違反法規，更對交通安全構成重大威脅。青少年因駕駛經驗不足，若未經合法取得駕照即上路，風險尤高；另部分長者可能因駕照逾期未換，亦有違規疑慮。透過分眾宣導方式，期望各族群均能清楚了解規範，主動完成考照或換照程序，確保行車安全。

此外，警方也提醒車主與家長應善盡管理責任，切勿將車輛提供給無照者使用。依新制規定，若明知他人無照仍借車，將面臨牌照吊扣等處分，影響層面廣泛，民眾應審慎以對。

關山警察分局強調，未來將持續結合各類宣導場合深化交通安全觀念，同時透過勤務加強取締違規行為，雙管齊下維護用路秩序。警方呼籲，遵守交通規則不僅關係個人安全，更是維護公共安全的重要基礎，唯有全民共同落實守法，方能營造安全、安心的交通環境。