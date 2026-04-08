陸公開國產雷射武器「光箭系列」　針對無人機實施軟硬殺傷

▲「光箭-11E」激光（雷射）武器。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸近日公開國產雷射武器實際操作打擊畫面，對外展示其針對無人機的攔截能力，兩款「光箭系列」裝備透過「軟殺傷」與「硬殺傷」的不同模式射擊，強化低空防禦體系。相較於曾在2025年9月的閱兵儀式上登場的海軍激光（雷射，下同）武器LY-1，光箭系列是透過陸上裝備發射，甚至或已具備出口型。

《封面新聞》報導，「光箭-21A」以「硬殺傷」能力為核心優勢，可在數公里外形成高密度能量束，持續作用於無人機機身結構，短時間內擊穿目標外殼，燒毀其內部電路或動力系統，實現對目標的徹底摧毀。「光箭-11E」則依託脈衝激光實現精準制敵，直擊無人機核心部件，瞬間使其「致盲」，喪失偵察、數據傳輸等關鍵作戰能力，屬於「軟殺傷」裝備。

▲「光箭-21A」激光（雷射）武器。（圖／翻攝央視）

中國航空工業集團透露，兩款系統可進行「軟硬結合」協同作戰，並可與雷達及光電探測系統聯動，針對不同距離與威脅等級目標形成互補，提升整體防護能力。

大陸軍事專家曹衛東指出，雷射武器屬於定向能武器，能將能量集中於極小範圍並迅速轉化為熱能，從而燒穿金屬或破壞電子設備，具備「發現即摧毀」的作戰優勢，「中國雷射武器多以車載平台為主，可隨部隊機動部署，主要執行近程防空、反無人機及攔截短程飛彈等任務。」

公開資訊顯示，「光箭-11E」為多模複合末端干擾系統，配備相控陣雷達與紅外偵察裝置，可實現目標識別與資訊共享；「光箭-21A」則具備快速鎖定與處置能力，可在數秒內完成打擊，並支援單車或編隊作戰，具備全天候運作能力。

▲「光箭-11E」模擬動畫。（圖／翻攝央視）

曹衛東強調，隨著無人機威脅增加，雷射武器已成為末端防禦的重要手段，可彌補傳統武器在成本與射速上的不足，然而，雷射武器仍受天候影響，例如雨天或沙塵環境可能導致能量衰減，未來需持續提升功率與環境適應能力，以確保實戰穩定性。

