2男大生身分曝光！動歪腦筋自製硝酸銨火藥　試爆2次炸破教室

▲2名大學生到嘉義一處廢棄校園製造爆裂物引發爆炸，法院裁准羈押禁見。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉一處廢棄國小校園3日下午傳出爆炸聲，造成一處教室的牆壁、窗框被炸破，沒想到竟是余姓、周姓2名大學生自製高爆性火藥後引爆所致，翌日就被逮捕聲押獲准。初步調查，2人皆是理工相關科系，非同校同學，但訊問時2人說法有出入，法官考量有勾串之虞，雙雙准予羈押。

初步了解，2人分別為嘉義、高雄某國立大學的理工科系學生，並以硝酸銨等物製作火藥，4月3日前往廢棄多年的國小校園進行2次試爆後便逃跑，警消獲報趕赴現場調查，認為該起爆炸案是人為爆裂物所致，翌日就循線逮到余男、周男。

2人移送嘉義地檢署複訊後，檢方依犯槍砲彈藥刀械管制條例之非法製造爆裂物罪，及刑法準放火罪，向嘉義地院聲請羈押余男、周男。然而，法官進行訊問時，余男坦承犯行，惟周男僅坦承有製造爆裂物及炸毀國小門窗的客觀行為。

法官認為，周男對其製造、引爆爆裂物之行為有所保留，與余男陳述不同，而2人所犯之非法製造爆裂物罪為法定最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，衡以人之常情，周男為求卸責而與余男勾串的可能性甚高，且2人多次製造爆裂物並引爆，且其等所製造爆裂物之數量、重量非微，是有事實足認2人有反覆實行同一犯罪之虞，故自4月5日起羈押2個月，禁止接見、通信及受授物件。