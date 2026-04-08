不畏春雨！士林分署拍賣會熱絡　淡水捷運宅千萬成交

▲士林分署舉辦「動產仿真拍賣活動」，吸引南湖高中逾70名師生熱情參與。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署7日舉辦「123聯合拍賣會」，儘管春雨綿綿，現場買氣依舊熱絡，吸引逾80名民眾到場競標，並有台北市立南湖高中師生參與觀摩。此次拍賣成果亮眼，其中位於新北市淡水區英專路的一處兩層樓捷運宅，最終以1,032萬元順利拍定，展現行政執行效率，也為國庫挹注可觀收入。

士林分署指出，本次成功拍定的不動產為淡水英專路兩層樓住宅，總坪數約46.76坪，另含增建部分約7.99坪，因地點鄰近捷運生活圈，吸引多組買家競標，現場喊價氣氛熱烈，最終由應買人以1,032萬元得標。

除不動產拍賣外，士林分署也安排南湖高中師生實地參訪，並於拍賣會後舉辦「動產仿真拍賣活動」，讓學生分別扮演拍賣官與應買人，親身體驗競標流程。透過角色扮演與實際操作，原本抽象的行政執行程序轉化為具體情境，學生在模擬競標過程中了解拍賣制度與法律程序，直呼新鮮又有趣。

▲士林分署舉辦「動產仿真拍賣活動」，由南湖高中學生分別扮演拍賣官與應買人，親身參與競標體驗。（圖／記者黃宥寧翻攝）

參與師生表示，透過實際體驗，不僅了解行政執行拍賣運作，也認識法治教育的重要性，活動兼具知識性與趣味性，是難得的學習機會。

士林分署表示，「123聯合拍賣活動」每月第1週星期二下午3時定期舉辦，民眾若想掌握拍賣資訊，可至士林分署官網或臉書專頁查詢相關訊息。