大票長輩愛對小孩說「這一句」！媽媽們全氣炸：真的很可惡

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有媽媽在臉書社團抱怨，每次大約兩週回一次婆家，婆婆都會要求幫忙顧小孩、陪玩陪睡，她原本也感謝對方讓自己能稍微休息，沒想到卻不只一次聽見婆婆對才1歲6個月的女兒說「阿嬤帶妳出去玩、妳媽媽不要妳了」。即使老公當場制止，婆婆仍笑笑回說「她又聽不懂」，讓她很無奈「為什麼長輩都很愛跟小孩說『媽媽不要妳了』？」

原PO在「毒姑九賤婆媳討論區」直嘆，「為什麼長輩都很愛跟小孩說『媽媽不要妳了』？」她大約每兩週會回一次婆家，婆婆都會主動說要顧小孩、陪玩陪睡，她對此相當感謝。

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可是讓原PO困擾的是，婆婆不只一次對1歲半的女兒說，「阿嬤帶妳出去玩、妳媽媽不要妳了。」儘管老公會阻止，可是婆婆卻認為孩子聽不懂沒關係，讓她很無奈，「這感覺真的很不舒服…」「小孩黏媽媽是正常的好嗎？我已經很努力給妳跟孫女相處的時間跟機會了。」

超多媽媽有感「小孩怎可能聽不懂」

她說，知道婆婆會想孫女，所以大約兩週就會回去一次，週末兩天幾乎都待在婆家，遇到連假更是「待好待滿」。而且只要孩子沒吵，她通常都不會干預婆婆和孫女相處，可身為長輩，用這種話挑撥母女感情，真的讓人難以接受。

貼文曝光後，不少媽媽瞬間共鳴，痛批這句話真的很傷。有人直言，「這句話是很可惡的一句話，給小孩灌輸負面的情緒」、「小孩怎麼可能聽不懂？就是聽和模仿中成長的啊」、「老人都很喜歡用『哄騙』的方式帶小孩」、「小孩聽得懂喔，只是不會講。」

網友則紛紛獻策反擊，「下次叫先生回：小孩聽不懂，所以你是在說給我老婆聽的嗎？」也有人建議直接把孩子抱回來，當場對小孩說「媽媽最愛你了，來…媽媽抱」。另有苦主直呼，「我婆婆也這樣過，真的很過分」、「寶寶一定聽得懂。」整串留言幾乎一面倒，認為若長輩屢勸不聽，真的只能減少接觸，免得孩子在耳濡目染下受影響。