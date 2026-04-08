小小Vlogger說台南！學生用母語拍家鄉　走進社區玩出學習力

▲台南舉辦「小小Vlogger遊台南」競賽，學生用母語拍攝家鄉故事。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

當孩子拿起鏡頭，城市就多了一種被理解的方式，台南市教育局日前舉辦「114學年度小小Vlogger遊台南」競賽，鼓勵學生以台灣台語、客語、越南語及英語等多元語言走入社區，拍攝導覽短片，將古蹟、產業與美食轉化為生動教材，讓學習從課本走進生活。

學生從實地踏查、資料蒐集到影像拍攝，全程參與創作歷程，不僅練習語言表達，也重新認識熟悉的街道與人文。透過不同語言的轉換與詮釋，原本日常的風景，在孩子的聲音與鏡頭中，有了嶄新的表情。

市長黃偉哲表示，語言承載的不只是溝通，更是歷史與文化記憶。台南作為文化首都，推動母語教育的核心，不只是學習語言，而是讓孩子理解自己生長的土地。透過競賽，讓學生走入社區，用語言記錄地方，也讓學習更貼近生活。

教育局長鄭新輝指出，語言教育的關鍵在於「能用」，而非只停留在書本。透過Vlog創作，學生從資料整理到實地導覽，培養觀察、思考與表達能力，也讓語言與生活經驗產生連結。未來將持續推動本土語文融入課程，讓語言真正回到生活場景中。

競賽成果同樣亮眼。國中組台灣台語第一名由安平國中奪下，在指導老師林真如與王昱婷帶領下，以台語導覽安平靈濟殿「孤棚祭」，結合地方信仰與文化踏查，讓影像成為認識家鄉的入口。學生蕭弘恩分享，這次參賽不只是比賽，而是在一次次練習中，把家鄉故事說成自己的語言。

國小組方面，善化區小新國小以客語介紹在地歷史，勇奪客語國小組第一名。三年級學生方俊諺雖非客家背景，仍克服發音挑戰，成功用新語言說出家鄉故事；六年級學生侯睿肜則表示，拍攝Vlog讓她發現語言可以成為記錄生活、分享文化的工具，未來也希望用不同語言介紹台南。

教育局強調，未來將持續深化多語學習與在地文化結合，讓學生在學習語言的同時，也學會用自己的方式，看見土地、說出故事。