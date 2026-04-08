　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

小小Vlogger說台南！學生用母語拍家鄉　走進社區玩出學習力

▲台南舉辦「小小Vlogger遊台南」競賽，學生用母語拍攝家鄉故事。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南舉辦「小小Vlogger遊台南」競賽，學生用母語拍攝家鄉故事。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

當孩子拿起鏡頭，城市就多了一種被理解的方式，台南市教育局日前舉辦「114學年度小小Vlogger遊台南」競賽，鼓勵學生以台灣台語、客語、越南語及英語等多元語言走入社區，拍攝導覽短片，將古蹟、產業與美食轉化為生動教材，讓學習從課本走進生活。

學生從實地踏查、資料蒐集到影像拍攝，全程參與創作歷程，不僅練習語言表達，也重新認識熟悉的街道與人文。透過不同語言的轉換與詮釋，原本日常的風景，在孩子的聲音與鏡頭中，有了嶄新的表情。

市長黃偉哲表示，語言承載的不只是溝通，更是歷史與文化記憶。台南作為文化首都，推動母語教育的核心，不只是學習語言，而是讓孩子理解自己生長的土地。透過競賽，讓學生走入社區，用語言記錄地方，也讓學習更貼近生活。

▲台南舉辦「小小Vlogger遊台南」競賽，學生用母語拍攝家鄉故事。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，語言教育的關鍵在於「能用」，而非只停留在書本。透過Vlog創作，學生從資料整理到實地導覽，培養觀察、思考與表達能力，也讓語言與生活經驗產生連結。未來將持續推動本土語文融入課程，讓語言真正回到生活場景中。

▲台南舉辦「小小Vlogger遊台南」競賽，學生用母語拍攝家鄉故事。（記者林東良翻攝，下同）

競賽成果同樣亮眼。國中組台灣台語第一名由安平國中奪下，在指導老師林真如與王昱婷帶領下，以台語導覽安平靈濟殿「孤棚祭」，結合地方信仰與文化踏查，讓影像成為認識家鄉的入口。學生蕭弘恩分享，這次參賽不只是比賽，而是在一次次練習中，把家鄉故事說成自己的語言。

▲台南舉辦「小小Vlogger遊台南」競賽，學生用母語拍攝家鄉故事。（記者林東良翻攝，下同）

國小組方面，善化區小新國小以客語介紹在地歷史，勇奪客語國小組第一名。三年級學生方俊諺雖非客家背景，仍克服發音挑戰，成功用新語言說出家鄉故事；六年級學生侯睿肜則表示，拍攝Vlog讓她發現語言可以成為記錄生活、分享文化的工具，未來也希望用不同語言介紹台南。

教育局強調，未來將持續深化多語學習與在地文化結合，讓學生在學習語言的同時，也學會用自己的方式，看見土地、說出故事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 0 9649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
分析／鄭麗文謁陵關鍵數字「10、25、115」　寶島神州貫穿
登機證印「SSSS」被帶走！　超狂測試曝光
快訊／新北公寓狂飄惡臭！　破門驚見男陳屍屋內
快訊／林倪安露面哭訴朱宇謀劈腿施暴！　公開「獵豔名單」
新堰塞湖形成！　林保署示警：勿進入溪床
看護「在家兼差美髮」害重病父慘摔！　女驚見大量私密偷拍照
全紅嬋報警！百人群組霸凌「造謠做雞」…陳芋汐也在群裡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高樓火警怎麼救？南消六大隊實地踏勘　提前布局搶救動線

汛期將至！南消一大隊超前部署演練　動員91人備戰豪雨

新竹舊城變身大舞台　邀民眾到中央商場集章、趕集、玩派對

無照駕駛新制上路　台東關山警多元宣導強化交通安全

剪出自信笑容！台南義剪志工走進啟聰學校　傳遞滿滿溫暖

小小Vlogger說台南！學生用母語拍家鄉　走進社區玩出學習力

工作進修兼顧　大武警偵查隊小隊長錄取警佐班成典範

手刀搶票！屏東「黑膠時代曲」5月登場　3大金曲歌王歌后接力開唱

嘉義首創「一站式車輛報廢」　便民服務大獲成功

從林木剩料到生活香氛　林保署攜手大醫生林推動綠色產業發展

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

建商違約件數暴增16倍！42%民眾看跌房價！專家點出「房價回檔」關鍵信號｜地產詹哥老實說完整版 EP304

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

失聯移工慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

門打開鸚鵡們就說掰掰 媽高興回應捨不得出門

高樓火警怎麼救？南消六大隊實地踏勘　提前布局搶救動線

汛期將至！南消一大隊超前部署演練　動員91人備戰豪雨

新竹舊城變身大舞台　邀民眾到中央商場集章、趕集、玩派對

無照駕駛新制上路　台東關山警多元宣導強化交通安全

剪出自信笑容！台南義剪志工走進啟聰學校　傳遞滿滿溫暖

小小Vlogger說台南！學生用母語拍家鄉　走進社區玩出學習力

工作進修兼顧　大武警偵查隊小隊長錄取警佐班成典範

手刀搶票！屏東「黑膠時代曲」5月登場　3大金曲歌王歌后接力開唱

嘉義首創「一站式車輛報廢」　便民服務大獲成功

從林木剩料到生活香氛　林保署攜手大醫生林推動綠色產業發展

桃園觀音深夜打群架！見警到場爬電桿溜了　1失聯移工被逮

高樓火警怎麼救？南消六大隊實地踏勘　提前布局搶救動線

韓國啦啦隊爆出走潮　李多慧「人生是自己去選擇」

準備儲水！高雄4/16停水「最久15小時」　影響4萬戶範圍曝

更年期乾澀有解　陰道電波1次性療程成新選項

汛期將至！南消一大隊超前部署演練　動員91人備戰豪雨

分析／鄭麗文謁陵關鍵數字「10、25、115」　寶島神州貫穿KMT戰略防禦

新竹舊城變身大舞台　邀民眾到中央商場集章、趕集、玩派對

香港保安局長：國安仍面對四大風險　鬥爭從未停止

無照駕駛新制上路　台東關山警多元宣導強化交通安全

蕭薔透露和大S住很近　曾在便利商店相遇

地方熱門新聞

金門軍機疏運運送560人返台

青年就業再加碼　勞動部推預聘機制上路　

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

金門縣定古蹟陳顯墓疑遭破壞

CT、MRI免久等！新營醫院推「零等待影像醫療」守住診療黃金期

桃園再生水4萬噸全供工業　農業供灌成口號？

金門離站航班全面滿載　軍機支援疏運

元智大學徵才博覽會開跑　3,000職缺搶畢業生

獨居婦拄杖訪友體方不支 枋警護平安返家

台南南區衝撞案嫌犯落網李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

高雄毒春捲「未保責任險」　受害140人恐難求償

林保署攜手大醫生林推動綠色產業發展

南消一大隊邀設備師公會理事長授課提升執法效能

南消二大麻豆消防戰術體能訓練區啟用打造救災硬實力

更多熱門

相關新聞

成大驚傳收恐嚇信！　警方緊急入校清查

成大驚傳收恐嚇信！　警方緊急入校清查

Threads上一名成功大學的學生日前發文表示，收到校方軍訓室寄信通知，接獲「有不明人士欲在本校校園內放置並引爆爆裂物」之恐嚇信件，發信地點為境外地區，請師生勿過度恐慌，引發討論。對此，警方回應確實接獲相關校安通報，隨即派遣警力會同校安人員進行安全檢查，並未發現任何危險物品。

欠稅322萬拒繳！台南房仲負責人遭管收

欠稅322萬拒繳！台南房仲負責人遭管收

台南閱讀力爆發！4校勇奪磐石獎獲獎數全國第一

台南閱讀力爆發！4校勇奪磐石獎獲獎數全國第一

安平5期263坪地1.26億成交　建商搬現金卡位豪宅區

安平5期263坪地1.26億成交　建商搬現金卡位豪宅區

兒童節暖心行動！黃偉哲訪幼兒園送祝福打造台南育兒友善城市

兒童節暖心行動！黃偉哲訪幼兒園送祝福打造台南育兒友善城市

關鍵字：

Vlogger台南母語家鄉社區

讀者迴響

熱門新聞

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」！林倪安被逼無套吃藥

台男團成員朱宇謀爆獵豔演藝圈！

峮峮單身6年敞開心房？小15歲原子少年接送回香閨

即／中俄否決　聯合國荷莫茲海峽案破局

不只私訊人妻討母乳！朱宇謀爆夜店磨蹭妹子

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

竹科夫妻年收500萬怨「養不起小孩」！網見開銷翻白眼

搜救教官轟跑山獸「賞金獵人」　反遭挖出黑歷史

黃鴻升生前不認愛有洋蔥　峮峮放不下單身多年

峮峮遭爆戀上小14歲男團成員　男方公司緊急回應了

藍鳥球迷怒了！對大谷某舉動不滿

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

台北地雷區無人要送餐　外送員怒嗆：讓他們餓死

懷孕仍下海拍片！29歲女優曝「特殊癖好銷量更好」

快訊／川普同意停止攻打伊朗兩週　白宮：以色列同步

更多

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面