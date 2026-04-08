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國小淫教練性侵逾50童「最小僅4歲」！盧秀燕痛心：鞭刑可以討論

▲淫魔教練松志彬案，目前仍在法院審理中，台中市長盧秀燕希望法官重判，還給孩子一個公道。

圖文／鏡週刊

針對台中市國小棒球隊性侵教練近日被起訴第三波，受害人數增加中，年紀最小的僅有4歲，台中市長盧秀燕表示「很痛心」，她希望法官可以重判性侵教練，「要不要鞭刑，大家可以討論的。」

台中市長盧秀燕說，她非常痛心，現在法院在審理當中，她希望重判，還給孩子一個公道；她強調這個事情一發生，市府積極介入以及輔導，包括法制局協助國賠，現在已經有些案件成功、有些還在協助國賠；教育局在積極進行學生的心理輔導。

有關於人數，民進黨團指控超過80人。盧表示，檢方分三批起訴，還在審理當中。第一批、第二批裡面的人數就有重複，第三批起訴書還沒有收到。所以，人數跟資料不是像外界所想的，因為有人把它全部加起來，沒有扣掉重複的部分。對此，與被害人家屬一直有聯繫的市議員江和樹表示， 真正受害學童應是50人 。台中市法制局則表示，第三波可能有重複，因此應未超過50人。

盧表示，根據教育部所發布的資料，各學校對所聘請的相關教職員工，必須進行登錄及查詢，可是該校沒有落實，因此市府對該校進行重懲，包括校長下台；第二，教育局在事情發生以後，立刻進行介入以及處理，沒有掌握不到的情形，也沒有包庇；第三，法院還在審理當中，如果有任何其他不法或新事證發現的話，絕不寬貸。也因此她未對局長進行懲處。

對於性侵犯刑期太輕，盧說兒虐或者是對兒童性侵，應該要加重其刑，因為現在的法律有其上限，的確有些人覺得有些案件太過可惡，可是他的法律是有上限，至於怎麼樣加重其刑，或者是要不要用鞭刑，大家可以思考跟討論。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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盧秀燕鞭刑鏡週刊

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