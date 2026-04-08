　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列恐破壞美伊談判？　美前反恐中心主任示警：應削減軍援

▲▼以色列總理納坦雅胡在白宮會晤川普時，曾說服由庫德族戰士加入對抗伊朗的戰局。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列總理納坦雅胡與美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美伊達成2週停火協議，局勢看似降溫。不過，美國前反恐中心（NCTC）主任肯特（Joe Kent）警告，以色列極有可能動手「破壞」這個得來不易的談判機會。

肯特7日在社群媒體X發布影片警告，「確保以色列人不破壞2周停火，或者我們試圖與伊朗人達成的最終持久和平，絕對至關重要。」

他指出，現在正處於即將重新開放荷姆茲海峽、讓全球能源供應及貿易活動恢復運作的關鍵時刻，「我們最不需要的，就是以色列像過去談判時那樣針對談判人員，或者發動一系列空襲導致衝突再次升級。」

▲▼反對美國發動伊朗戰爭 美國國家反恐中心主任辭職。（圖／達志影像／美聯社）

▲肯特因反對伊朗戰爭請辭。（圖／達志影像／美聯社）

肯特呼籲，為了確保約束以色列人，「我們實際上必須開始削減提供給他們的軍事支援項目……讓他們無法再發動進攻行動」，只能把美國提供的軍事力量用於防衛本土，而非深入伊朗境內發動攻擊。

肯特強調，美國採取這些行動至關重要，因為「以色列在遵守此類協議方面的紀錄非常糟糕。」

肯特3月因反對美伊戰爭請辭，他當時就曾撰寫公開信表示，「我無法昧著良心支持正在進行的伊朗戰爭，伊朗未對我們國家造成急迫性的威脅，我們發動這場戰爭，顯然是迫於以色列及其強大的遊說集團的壓力。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 0 9649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
理工男大生自製火藥炸校遭羈押！　校方回應了
快訊／遭爆惡行！　朱宇謀最新聲明
快訊／71歲婦掌摑虎航空服員　確定列拒載名單
快訊／中石化宣布　17：30發布重大訊息
新北便當店中毒「增至118人」　11人住院治療中
日大胃女王回飯店「驚見超巨食物」：台灣待客之道太誇張
女歌手也爆受害！　控險遭朱宇謀侵犯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國大獲全勝？川普目標未實現　專家：下場比戰前更慘

爆粗口飆罵伊朗！川普遭質疑「精神狀態堪憂」　民主黨怒喊罷免

20多歲鮮肉「網約6旬日本大叔」遭下藥！　他驚：身體怪怪的

美伊停火「全球同步力挺」！各國反應一次看　英相親飛中東

內幕曝！川普同意停火「幕僚也猜錯」　伊朗領袖祕密傳訊親點頭

以色列恐破壞美伊談判？　美前反恐中心主任示警：應削減軍援

NASA絕美照「竟是10年前相機拍的」　Nikon神機靠2點制霸太空

期限倒數急停火？學者揭「川普手上沒好牌」　談判改走伊朗方案

快訊／北韓今日第二射！　朝日本海發射彈道飛彈

川普：中東黃金時代來了！　重新開放荷莫茲海峽「就能賺大錢」

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

建商違約件數暴增16倍！42%民眾看跌房價！專家點出「房價回檔」關鍵信號｜地產詹哥老實說完整版 EP304

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

門打開鸚鵡們就說掰掰 媽高興回應捨不得出門

失聯移工慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

美國大獲全勝？川普目標未實現　專家：下場比戰前更慘

爆粗口飆罵伊朗！川普遭質疑「精神狀態堪憂」　民主黨怒喊罷免

20多歲鮮肉「網約6旬日本大叔」遭下藥！　他驚：身體怪怪的

美伊停火「全球同步力挺」！各國反應一次看　英相親飛中東

內幕曝！川普同意停火「幕僚也猜錯」　伊朗領袖祕密傳訊親點頭

以色列恐破壞美伊談判？　美前反恐中心主任示警：應削減軍援

NASA絕美照「竟是10年前相機拍的」　Nikon神機靠2點制霸太空

期限倒數急停火？學者揭「川普手上沒好牌」　談判改走伊朗方案

快訊／北韓今日第二射！　朝日本海發射彈道飛彈

川普：中東黃金時代來了！　重新開放荷莫茲海峽「就能賺大錢」

「打詐+緝毒+肅槍」龜山警雷霆除暴專案　幫派12人被查獲

【廣編】「天光之埕」大稻埕百年水岸　西區地王低調熱銷

外資史上第2大爆買！敲進台股1177億　狂搶面板雙虎

好大官威！花縣府主任違停嗆警「知道我誰嗎？」　跑分局要警說明

前肢先天90度彎曲！收容所超萌「暴龍貓」被嫌棄　志工PO網幫找家

塑橡膠工業展開放預先參觀登記　聚焦塑橡膠產業升級趨勢

理工男大生製高爆性火藥炸校！試爆2次溜了遭羈押　校方回應了

宜蘭日式園區飯店住宿券3.6折起　送滑索、穿浴衣5大體驗

盧秀燕挺鄭習會：對的事要勇敢做　綠酸「躺平之旅後繼續擋預算」

打詐戰線擴大！國際打擊金融詐騙協會成立　「資料通報＋修法」雙箭齊發

伊能靜曝二婚秦昊的關鍵　被小哈利「催淚告白」感動！

國際熱門新聞

即／中俄否決　聯合國荷莫茲海峽案破局

快訊／川普同意停止攻打伊朗兩週　白宮：以色列同步

伊朗全面切斷與美國所有聯繫！

快訊／川普預警：一個文明將在今晚殞落

對伊朗任務完成　白宮：屬於美國的勝利

伊朗、阿曼將收荷莫茲海峽「過路費」！

美軍夜襲伊朗石油命脈！哈格島傳多起巨響

巴基斯坦總理：美伊達協議　8日8時起停火

快訊／伊朗接受停火2周　新任領袖批准

突改口停火！川普「10.5小時外交旋風」時間軸曝

美以聯軍攻擊伊朗橋樑、鐵路

川普嗆「文明消逝」引爆核武疑雲　白宮出面說明

川普：中東黃金時代來了！

快訊／伊朗同意停火！　10日與美國在巴基斯坦首都談判

更多熱門

相關新聞

郭正亮：川普就是個膽小鬼　只敢轟炸「證明美國沒地面作戰方案」

郭正亮：川普就是個膽小鬼　只敢轟炸「證明美國沒地面作戰方案」

美國與伊朗達成2週停火協議，雙方都宣稱取得勝利，並且預計10日在巴基斯坦展開會談。美國總統川普受訪更透露，他認為中國促成德黑蘭同意停火與談判。對此，前立委郭正亮今（8日）表示，昨天的事件，證明美國沒有地面作戰的方案，集結好幾萬大軍在周邊不打，表示美國內部強烈反對，自己說過「川普就是個膽小鬼」，川普到了最後一刻還是只敢轟炸，但轟炸怎麼可能結束戰爭，這暴露出了美國的弱點，直到最後一刻仍然沒有作戰計畫。

川普：中東黃金時代來了！

川普：中東黃金時代來了！

納坦雅胡表態！　「停火不包含黎巴嫩」

納坦雅胡表態！　「停火不包含黎巴嫩」

蹊蹺！伊朗停火方案　這條文悄刪除

蹊蹺！伊朗停火方案　這條文悄刪除

對伊朗任務完成　白宮：屬於美國的勝利

對伊朗任務完成　白宮：屬於美國的勝利

關鍵字：

以色列伊朗停火協議美國軍事支援

讀者迴響

熱門新聞

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」！林倪安被逼無套吃藥

台男團成員朱宇謀爆獵豔演藝圈！

峮峮單身6年敞開心房？小15歲原子少年接送回香閨

竹科夫妻年收500萬怨「養不起小孩」！網見開銷翻白眼

不只私訊人妻討母乳！朱宇謀爆夜店磨蹭妹子

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

即／中俄否決　聯合國荷莫茲海峽案破局

搜救教官轟跑山獸「賞金獵人」　反遭挖出黑歷史

峮峮遭爆戀上小14歲男團成員　男方公司緊急回應了

黃鴻升生前不認愛有洋蔥　峮峮放不下單身多年

藍鳥球迷怒了！對大谷某舉動不滿

滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

陳芋汐是假閨蜜？全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」

台北地雷區無人要送餐　外送員怒嗆：讓他們餓死

更多

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面