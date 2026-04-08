以色列恐破壞美伊談判？　美前反恐中心主任示警：應削減軍援

▲以色列總理納坦雅胡與美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美伊達成2週停火協議，局勢看似降溫。不過，美國前反恐中心（NCTC）主任肯特（Joe Kent）警告，以色列極有可能動手「破壞」這個得來不易的談判機會。

肯特7日在社群媒體X發布影片警告，「確保以色列人不破壞2周停火，或者我們試圖與伊朗人達成的最終持久和平，絕對至關重要。」

他指出，現在正處於即將重新開放荷姆茲海峽、讓全球能源供應及貿易活動恢復運作的關鍵時刻，「我們最不需要的，就是以色列像過去談判時那樣針對談判人員，或者發動一系列空襲導致衝突再次升級。」

▲肯特因反對伊朗戰爭請辭。（圖／達志影像／美聯社）



肯特呼籲，為了確保約束以色列人，「我們實際上必須開始削減提供給他們的軍事支援項目……讓他們無法再發動進攻行動」，只能把美國提供的軍事力量用於防衛本土，而非深入伊朗境內發動攻擊。

肯特強調，美國採取這些行動至關重要，因為「以色列在遵守此類協議方面的紀錄非常糟糕。」

肯特3月因反對美伊戰爭請辭，他當時就曾撰寫公開信表示，「我無法昧著良心支持正在進行的伊朗戰爭，伊朗未對我們國家造成急迫性的威脅，我們發動這場戰爭，顯然是迫於以色列及其強大的遊說集團的壓力。」