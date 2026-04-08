管碧玲曝共艦位置！徐巧芯轟洩機密　馬文君：沒看到政府任何說法

▲管碧玲6日公布當天海面態勢圖。（圖／翻攝管碧玲臉書）

記者蘇靖宸／台北報導

海委會主委管碧玲6日公開當天的「海面態勢圖」，形容國民黨主席鄭麗文7日率團訪中是「籠中的馴兔」。對此，國民黨立委徐巧芯今（8日）批評管碧玲大嘴巴、公然洩密，成為國防破口，這到底是什麼操作？藍委馬文君也罵，請問管主委，這樣是不是等同將海軍監控能力、部署節奏，及我方所掌握的各項軍情、底牌攤在解放軍面前？但至今仍看不到行政院、國防部有任何處置與說法。

徐巧芯8日表示，管碧玲6日在臉書發文將涉及海軍機密的「海面態勢圖」直接PO上網，那不是一般資料，而是包含共軍4月6日台灣海域周邊的軍艦、海警船，位置及數量清清楚楚。國防部每日公布的「中共解放軍台海周邊海空域動態」，針對共機共艦擾台只公布架次、數量等基本資訊，省略部屬位置，避免解放軍反推國軍偵蒐能力，這些最基本的國安常識，但民進黨政府口口聲聲說國安最重要，掌握重要海防情資的主委直接將機敏資訊公開，公然洩密，成為國防破口，這到底是什麼操作？

徐巧芯諷，她看管碧玲的洩密、大嘴巴也不是一天兩天的事，之前行政院長卓榮泰到日本看球，也是管大聲嚷嚷外交突破，急著大內宣，讓卓騎虎難下，「50年的外交突破」成為遮遮掩掩，什麼都不能說的私人行程，而這次海軍機敏資訊被公開，「又是妳管碧玲，政府的豬隊友真的不嫌多」。

▲海委會主委管碧玲。（資料照／記者湯興漢攝）

「這不是洩密，那什麼才是洩密。」馬文君也批評，管碧玲將海軍監控周邊海域的「海面態勢圖」直接公開，清楚標示4月6日台灣海域周邊的解放軍船艦位置，身為海委會主委，將海域監控的機敏資訊直接PO上網，作為政治操作、批評在野黨的談資素材，這不是「不小心」，這是刻意洩密！請問管主委，這樣的行為，是不是等同將海軍監控能力、部署節奏，及我們所掌握的各項軍情、底牌攤在解放軍面前？

馬文君表示，諷刺的是，民進黨過去動輒指控在野黨洩密、危害國安，從屢屢爆發的共諜案，層級從總統府、國安會、外交部、再到民進黨中央，沒看到賴政府有具體檢討作為。如今又有海委會主委在社群公開海面態勢圖，大喇喇洩漏海事機密，至今仍看不到行政院、國防部有任何處置與說法，是不是對國防、對國安完全不在意？如果政府連最基本的機密管理都做不到，如何讓國軍在第一線安心備戰，又如何讓人民相信，這個政府真的將國安放在心上。