郭正亮：川普就是個膽小鬼　只敢轟炸「證明美國沒地面作戰方案」

▲郭正亮 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

美國與伊朗達成2週停火協議，雙方都宣稱取得勝利，並且預計10日在巴基斯坦展開會談。美國總統川普受訪更透露，他認為中國促成德黑蘭同意停火與談判。對此，前立委郭正亮今（8日）表示，昨天的事件，證明美國沒有地面作戰的方案，集結好幾萬大軍在周邊不打，表示美國內部強烈反對，自己說過「川普就是個膽小鬼」，川普到了最後一刻還是只敢轟炸，但轟炸怎麼可能結束戰爭，這暴露出了美國的弱點，直到最後一刻仍然沒有作戰計畫。

郭正亮於節目《大新聞大爆卦》表示，從昨天的事件，證明美國沒有地面作戰的方案，大家都認為美國集結好幾萬大軍在周邊怎麼不打？表示美國內部陸軍強烈反對。

郭正亮表示，昨天自己上節目就說「川普就是個膽小鬼」，方案還是不是地面作戰，還是用轟炸的方式，炸電廠、橋梁，說要讓伊朗文明消失，但如果川普到了最後一刻還是只敢轟炸，那打個鬼啊？

郭正亮說，因為真正要讓戰爭結束一定要地面作戰，轟炸怎麼可能結束戰爭，所以這暴露出了美國的弱點，直到最後一刻仍然沒有作戰計畫，這一點當然被伊朗看穿了，知道美國內部有強烈不同意見、不敢打。

郭正亮認為，比較值得玩味的是伊朗怎麼會同意美國，開放了荷姆茲海峽兩個禮拜，自己認為伊朗戰爭要結束，最重要的關鍵就是美國與中國願意和談，現在是中國願意、美國不願意，中國因為支持巴基斯坦，已經透過巴基斯坦介入斡旋，最好的結果是美國也同意，因為美國才hold得住以色列。

郭正亮說，基本上荷姆茲海峽要強打開是不可能的，美國也許可以壓制住伊朗，可是還是沒有油輪敢過，因為太容易被攻擊了，伊朗是攻擊方，這個問題還是沒有解決，歐洲其實是同意中國的判斷，荷姆茲海峽要安全開放一定要停戰，中國現在就是在走這條路徑，如果不讓伊朗人願意不再攻擊，荷姆茲海峽就沒有人敢過。

▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）