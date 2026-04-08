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合歡溪上游崩塌「形成新生堰塞湖」　林保署示警：勿進入溪床

▲▼合歡溪上游形成堰塞湖，林育署台中分署啟動應變機制，呼籲民眾暫勿進入危險區域。（圖／林育署台中分署提供）

▲合歡溪上游形成堰塞湖，林保署台中分署啟動應變機制，呼籲民眾暫勿進入危險區域。（圖／林保署台中分署提供）

記者許敏溶／台北報導

受清明連假豪雨影響，合歡溪發生邊坡崩塌，並形成新生堰塞湖。林保署台中分署今（8日）表示，昨已前往現場勘查，但受地形與天氣影響，僅能針對部分壩體進行空拍，初步評估崩塌處至下游木蘭橋約14公里範圍內，合歡溪兩岸尚無住戶及耕作地等急迫性保全對象，已通報相關權責單位，呼籲民眾暫勿前往該區。

清明連假期間降下豪雨，也導致部分地區發生坍崩。農業部林業及自然保育署台中分署表示，轄內大甲溪事業區第82林班（合歡溪步道約3.5公里處）發生邊坡崩塌，並形成新生堰塞湖。

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林保署台中分署表示，接獲獲報後隨即成立應變小組並啟動防災應變機制，除通報相關權責單位研處應變作為外，並呼籲附近華岡居民及登山民眾，在現地狀況尚未穩定前，為了安全暫勿進入該溪床及崩塌區域活動。

▲▼合歡溪上游形成堰塞湖，林育署台中分署啟動應變機制，呼籲民眾暫勿進入危險區域。（圖／林育署台中分署提供）

▲合歡溪上游形成堰塞湖，林保署台中分署呼籲民眾暫勿進入危險區域。（圖／林保署台中分署提供）

林保署台中分署指出，工作團隊在昨（7日）上午10時前往現場勘查，由於現場持續降雨起霧，且邊坡有落石風險，無法對壩體進行全面空拍，僅能進行部分空拍作業。初步評估，從崩塌處至下游木蘭橋約14公里範圍內，合歡溪兩岸尚無住戶及耕作地等急迫性保全對象；另鄰近華岡地區耕作區位處較高地勢，暫無立即安全疑慮，但仍請當地居民勿進入合歡溪溪床。

林保署台中分署表示，已經通報南投縣政府、南投縣仁愛鄉公所、農業部農保署南投分署、台電大甲溪發電廠遙控中心及公路局谷關工務段等相關單位，並協請太魯閣國家公園管理處加強宣導，提醒合歡西峰往合歡溪便道路段暫停開放，登山民眾請於合歡西峰步道原路折返，勿再前行。

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