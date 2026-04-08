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重返連戰和平之旅下榻飯店　鄭麗文直呼「感慨萬千」

▲▼江蘇省委書記信長星於南京金陵飯店崑崙A廳會見國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）

▲江蘇省委書記信長星於南京金陵飯店崑崙A廳會見國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇、鄭佩玟／南京報導

國民黨主席鄭麗文正在大陸訪問，今（8）日午間會晤中共江蘇省委書記信長星。會晤地點是2005年連戰「和平之旅」的首站下榻地點金陵飯店，讓鄭麗文直呼「感慨萬千」，並強調21年後第一站仍訪南京意義非凡。

鄭麗文率領的國民黨大陸訪問團一行，於南京金陵飯店會見信長星。金陵飯店也是2005年連戰「和平之旅」的首站下榻地點。鄭麗文致詞時特別強調「感慨萬千！」距離連戰第一次訪問南京，已整整21年，每一次都有很厚重的歷史感，但是也對未來充滿信心與期待。

鄭麗文說，她擔任國民黨主席後首次率團訪問大陸，第一站依舊來到南京，意義非凡。大家感受非常深刻，也賦予我們更大的能量跟力量，繼續為共同的目標堅持走下去。

談到江蘇，鄭麗文表示，江蘇是中華文明文化最精彩、最精緻的典範代表，每分每秒都可以感受到非常豐厚的文化底蘊。再加上當代青年人的創意交流，相信未來會有更璀璨的成就。

鄭麗文表示，感謝信書記在江蘇對台商的照顧，尤其大陸剛公佈十五五計畫，在現代化過程，以及在經濟、科技上，都希望兩岸可以攜手合作，相信一定會對人類做出更大的貢獻。對於未來新的產業樣態，如果台灣的知識界、產業界、文化界也能夠共同參與，相信未來也是空前精彩。

鄭麗文強調，江蘇的成就不只是過去千年的文化底蘊，在最現代化的場域也傲視全球，期盼兩岸未來多交流，互相學習合作的空間相信非常大。兩岸以正向的合作精神，希望能夠更加放大，取代那些負面、毀滅的訊息，此行首站來到江蘇南京，令人特別感謝，也特別興奮，因為對未來充滿了期待。

信長星致詞時，代表江蘇省委向鄭麗文此行表示熱烈歡迎，他表示，鄭麗文上午在中山陵謁陵時群眾非常熱情，說明鄭麗文此行順應了要和平、要發展、要交流、要合作的台灣社會主流利益，符合兩岸關係發展需要，符合兩岸人民的共同的願望，可以說順應民意。

這場會見出席的陸方官員有：江蘇省委書記、省人大常委會主任信長星，省委常委、南京市委書記周紅波，省委常委、省委秘書長儲永宏，省委常委胡廣傑，省委副秘書長、省委辦公廳主任尹衛東，省委台辦主任仲紅岩，以及中共中央台辦聯絡局副局長凌子章。

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