彰化阿志頭放炮撒冥紙討債！險炸掉車庫　囂張嗆：下次會注意

記者唐詠絮／彰化報導

太猖狂！彰化縣社頭鄉7日凌晨不平靜，一群黑衣男子為了討債，竟在債務人住家外狂放煙火、撒冥紙、大聲叫囂，過程持續將近10分鐘，附近住戶全被吵醒。警方獲報後已組成專案小組追查，並將依涉違反社會秩序維護法、環保及消防等相關法規，移送權責機關裁罰。

▲5黑衣男凌晨放鞭炮撒冥紙討債差點炸了鄰居家的車庫。（圖／民眾提供）

7日凌晨，社頭鄉一處寧靜的住宅區突然傳出連續爆炸聲響。約5名男子聚集在一間民宅外，有阿志頭男子負責點燃煙火、鞭炮，有人邊撒冥紙邊大聲喧嘩，整條巷子被吵得不得安寧。附近居民說，這群人鬧了大概10分鐘才離去，過程就像「小型廟會炸街」，但氣氛卻詭異又恐怖。

▲5黑衣男凌晨放鞭炮撒冥紙。（圖／民眾提供）

儘管不少住戶被驚醒，卻沒有人敢出門制止，就怕惹禍上身。一名受害住戶因為車庫被煙火波及，氣得上網發文抱怨，沒想到參與鬧事的男子竟留言「下次會注意不要波及到你的車庫。」語氣毫無悔意，讓居民更加憤怒。

當地居民透露，被討債居民幾年前剛搬來，就經常有警察上門，也看過有不明人士來討債，之前甚至還被丟過雞蛋。這次半夜放炮、撒冥紙，已經是變本加厲。

▲5黑衣男凌晨放鞭炮撒冥紙討債。（圖／民眾提供）

警方表示，田中分局已成立專案小組，掌握涉案對象身分，將陸續通知到案說明。至於深夜燃放鞭炮、道路撒冥紙等行為，已涉嫌違反《噪音管制法》、《廢棄物清理法》及消防相關規定，將移請環保局與消防局認定後裁罰。

警方也呼籲，債權糾紛應循合法途徑解決，切勿使用暴力或恐嚇手段，否則不僅討不到錢，還會吃上官司。