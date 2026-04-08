豐原3米深大排水溝驚見「婦人呆坐」　嚇到不知怎麼跌的

▲豐原有婦人跌落3米深水溝。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區東北街163巷13號後側一條大排水溝，今（8）天中午11點41分驚見有婦人呆坐溝中，消防局獲報趕往，71歲林姓婦人坐在3米深水溝，水深約30公分，12點13分被救起後送醫，至於為何會跌落？林婦驚嚇得說不出過程。

消防局獲報後出動消防車9輛、消防人員19人，11點54分到場，林女坐在水深約30公分的大水溝，12點09分協助脫困，雙腳無力、意識清楚，13分載送豐原醫院，警方正連絡家人到院。