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國土署：老宅延壽自負額不超過35%　5月底開放受理申請

▲▼房地產,房價,台北市,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲國土署表示，老宅延壽計畫的民眾自負額不超過35%，預計5月底開放受理申請。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部國土署表示，老宅延壽政策為擴大整體政策補助效益，除由內政部提供修繕補助外，還結合經濟部、衛福部補助計畫資源及地方政府編列分擔款共同推動，「民眾在申請時，自行負擔的部分不會超過35%」。老宅延壽計畫預計5月底由地方政府開始受理申請，基本上會在3個月內完成補助審查及優先順序核定，並訂定分期撥款方式。

國土署表示，老宅延壽計畫透過政府各方資源整合及銜接，鼓勵民眾檢視住家公共空間及室內之修繕需求，可完整一次向政府提出補助申請，讓改善措施同步到位完成。65歲以上長者及弱勢族群在改善室內安全項目，每戶最高補助上限更加碼到30萬元，期盼經由多管齊下的努力，讓老宅延壽發揮提升國人居住安全及品質的加乘效益。

國土署指出，老宅延壽是在都市更新、危老重建之外的另一個選項，計畫補助比例為65%，已較都市更新整建維護補助50%為高，考量政府資源分配公平性，因此民眾仍須負擔部分修繕經費。但是，地方政府也可加碼補助，嘉惠更多民眾。

此外，老宅延壽計畫也結合中央其他部會資源，能讓整體計畫更完整。老宅延壽預計5月底由地方政府開始受理民眾申請，基本上會在3個月內完成補助審查及依照優先順序原則核定，並規劃訂定分期撥款方式，減輕民眾墊付負擔。

國土署表示，民眾因應年紀增長、屋況及居住需求改變等情形，可透過老宅延壽政策時，給予室內外空間改善及機能更新等修繕項目，以確保居住安全及品質能獲得實質保障。

國土署說，內政部未來也會透過跨部會及地方政府的持續合作，適時檢討相關機制，精進補助內容與申請流程，提升政策推動成效及回應社會實際需求。

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