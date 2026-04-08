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鄭麗文赴陸拜謁中山陵　江怡臻：完整講出中華民國直球面對歷史

▲▼國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，今（8日）上午前往中山陵拜謁國父孫中山，國民黨發言人江怡臻念誦祭文。 。（圖／翻攝江怡臻臉書）

▲國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，今上午前往中山陵，由江怡臻念誦祭文。（圖／翻攝江怡臻臉書）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，今（8日）上午前往中山陵拜謁國父孫中山，在謁陵環節，國民黨發言人江怡臻念誦祭文。事後，江怡臻在臉書上表示，她在祭文中最後提到，「共創和平，寶島神州」，彰顯國民黨「先寶島、後神州」的優先次序；鄭麗文致祭談話也完整講出中華民國，也提到民主、自由、均富，還有青天白日。完全直球，面對歷史。

江怡臻提到，很榮幸，在謁中山陵，念誦祭文。祭文內容為，「維民國一百十五年四月八日，中國國民黨主席鄭麗文，代表全體黨員，謹以鮮花致祭於總理之靈曰：洪惟總理，中山先生；目睹蒼生苦疾，籲民警醒；奔走革命不息，懷憂忡忡；結集群力，興中同盟；屢挫不靡，武昌建功；共和國體，帝制告終。中華恢復，民國創立；列強猶傷肱股，鯨吞漁利；割據仍患心腹，蠶食弄弊；民族欲佇，傾扶弱濟；民權欲樹，政統憲立；民生欲富，業實盡益。先生晏駕，黨人承訓；行主義謀自洽，突破嚴峻；循學說勤擘劃，努力前進；古知今察，彌久永雋；富邦興家，韜光玉韞；屹立東亞，率土同慶。吾黨諸卿，團結一同；逢亂局世變競，慎微不苟；遇百六辰誕慶，致奠千秋；共躋紫金，稱觴緬憧；戮力辛勤，為民作舟；共創和平，寶島神州。伏祈靈鑒」。

江怡臻說，祭文中，以民國紀年開頭，以「中華恢復，民國創立」帶入中華民國，並點出民族、民權、民生」及憲法，象徵國父提出的三民主義為中華民國憲法奠基。結尾強調「共創和平，寶島神州」，彰顯國民黨「先寶島、後神州」的優先次序。

江怡臻也說，鄭麗文致祭談話，完整講出中華民國，也提到民主、自由、均富，還有青天白日。完全直球，面對歷史。

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