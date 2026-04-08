鄭習會將登場「共機艦仍擾台」　綠：國民黨的和平只是向威權屈服

▲國民黨主席鄭麗文中山陵謁陵。（圖／記者陳冠宇攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨率團赴中國大陸訪問，並與國台辦主席宋濤互動，宋濤表示，鄭麗文「為兩岸和平而來」，國民黨也把此次行程定調「2026和平之旅」。但鄭訪中首日，仍有一定數量的共機、艦擾台。民進黨今（8日）表示，事實一再證明，中共嘴巴說和平，對台軍事恫嚇卻從來沒有停過。

民進黨發言人吳崢表示，台灣與中國之間更從來不是什麼「家務事」，真正懸而未決的家務事，是國民黨在立法院持續拖延軍購、卡住總預算，讓國家安全與民生施政一再空轉。

吳崢指出，鄭麗文與國民黨在朝思暮想的習鄭會出發前高喊和平，但會面還沒正式登場，共機侵擾、共艦破壞海底電纜就先來台灣周邊下馬威，甚至到昨日正式出發後，根據國防部指出，昨日仍偵獲共機、共艦以及公務船在台海周邊活動，甚至逾越台海中線，徹底打臉昨天在南京杯觥交錯的國共兩黨所要營造的「和平假象」。

吳峥強調，台灣雖追求和平，但不會屈服於中國威嚇之下，國民黨如果真的求和平與民生，就更應該要求中國停止對台文攻武嚇，堅定捍衛台灣民主自由。

吳崢指出，回顧近年國民黨一再被中共打臉，2022年蔣萬安在台北市長選舉前稱「共機共艦不擾台，才辦雙城論壇」，結果選後共機、共艦照樣擾台，雙城論壇照辦。2025年蔣萬安赴上海才剛說「台灣海峽不要有波濤呼嘯」，解放軍隨即宣布大規模環台軍演。

吳崢強調，鄭麗文與國民黨口高舉「和平」大旗，在中國官員面前，卻連要求中共停止文攻武嚇都不敢，由此可見，國民黨追求的「和平」只是屈服於威權。和平從來不是靠獨裁者施捨，而是要靠台灣自己的實力來守住。國民黨若真心希望兩岸穩定，台灣穩健向前，就不要再空喊和平，讓立法院趕快審議通過軍購與總預算。