蔡英文出手了！2度勸進鄭麗君戰北市　王世堅讚：沒缺點的最強人選

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨2026台北市長人選始終未定，而近來綠營內部除了總統賴清德外，連前總統蔡英文也參與勸進的行列，希望由行政院副院長鄭麗君出戰。對此，綠委王世堅今（8日）表示，這是非常正面的事情，小英總統親自出面，鄭麗君一定會非常慎重考量，這一定是往正面發展。

王世堅透露，他也是勸進的其中一位，自己一再向大家推薦，鄭麗君才德兼備、才貌雙全，幾乎找不出什麼缺點，鄭麗君心思細膩、執著也善於協調，對很多政策有自己看法跟意見，赴美談判這麼大的任務、帶著全國人民的期待，這也是一種壓力，但鄭麗君仍然撐過去也拿出亮眼成績，鄭麗君會是首都市長最好的參選人。

至於沈伯洋成為台北市長討論人選之一後，黨內意見不一，提名日程恐暫緩，王世堅表示，這幾屆首都市長選舉提名都落在六、七月，甚至更晚一點，比方說四年前陳時中部長的提名也到七月，事實上也不必那麼急，尤其黨內這麼多優秀人選，大家集思廣益、群策群力，才能讓最強候選人出來，暫緩也是好事，代表人才濟濟。

是否認為沈伯洋該改變人設？王世堅坦言，他不方便評論，願不願意改變人設是他自己的選擇，如果人設就是如此又是正確方向，那何必改？做自己才是從政最高理想，什麼樣的人就要前後一致、表裡如一，讓選民做決定。

王世堅認為，不是人設A改B就能說服民眾，選民可以清楚判斷。沈伯洋有非常多優點，堅持自己的人設應該會是他的特點才對。

而台北人選是否影響新北佈局？王世堅指出，蘇巧慧漸入佳境，往後爆發力更強，現在離大選還有七個月，蘇巧慧每天兢兢業業，針對新北市政有其想法跟藍圖，在新北市各區拜訪，每天工作超過十個小時，「我的判斷，照這樣下去，蘇巧慧應該會當選」。

另外，中山大同議員缺額，是否由賴俊翰遞補？王世堅表示，如果照黨的規定應該是這樣，出缺當然是下一名遞補，當然是否有特殊情況就不知道，但檔數十年來一切照規定，程序上是如此，不必為某個選區、特定人選更改，照過去當然是賴俊翰遞補。

至於中執會上是否會幫賴俊翰說話？王世堅指出，照理說他應該迴避，畢竟賴俊翰是他推薦參選，自己跟賴的父親三十年的交情，應該迴避，但如果站在公務角度，必須幫他講話，這也是合情合理合法，黨的制度如此，前一位出缺，當然是下一位遞補，大選上也是這樣，除非有什麼特殊狀況。