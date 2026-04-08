鄭習會將登場　王世堅：鄭麗文是上帝送給民進黨最好的禮物

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨率團赴中國大陸訪問，把此次行程定調「2026和平之旅」，並將與中國國家主席習近平「鄭習會」。但鄭訪中首日，仍有一定數量共機艦擾台。綠委王世堅今（8日）受訪時表示，只能說，鄭麗文是上帝送給民進黨最好的禮物。兩岸可以交流，但中共先釋放一些和平訊息出來，才有可能，怎麼可能飛機砲艦環伺台灣的時候去？鄭麗文擔任領導人要懂得審時度勢，當然鄭麗文是做對民進黨有利的事，還是祝福她。

▲鄭麗文赴南京中山陵。（圖／記者陳冠宇攝）

對於鄭習會，王世堅表示，什麼時候該做什麼事情，鄭麗文往往搞錯，哪壺不開提哪壺，這是鄭麗文犯的錯，要講兩岸之前維持和諧、要交流，這ok。但不該在中共拿刀掐在你脖子上的時候。

王世堅強調，這時應該舉國團結、一致對外，鄭麗文卻去向中共招手，違背全台人民的感情，交流要互相，觀摩學習互相統戰，也要挑對時機啊！當敵人拿刀掐在你脖子上，妳還要跟人家示好，這是不對的。

王世堅說明，自己之前說不必怕統戰，他統我們、我們統他們，但有幾個前提，第一、兩岸問題不是黨對黨談判的問題，這不是國民黨或執政黨一個黨的事，這是2300萬人的事情；第二、不是地方對中央，中共現在態度還是一樣啊，好像台灣只是地方去朝貢一樣，當然台灣人不能接受，動不動就說到北京參見習主席，把台灣矮化，這是不對的。

王世堅指出，第三、不能中共船堅炮利，拿著大刀子掐台灣脖子上，逼台灣去談和、示好，這不對，若此時此刻中共不要威逼利誘，大家公平往來，這可以。鄭麗文哪壺不開提哪壺，台灣這兩年來，幾乎每年上千架次飛機船艦圍繞、跨越中線，已經忍耐到一個極限。

王世堅表示，至少不要在這個時候，應該中共先釋放一些和平訊息出來，怎麼可能飛機砲艦環伺台灣的時候去？任何國家都是如此，鄭麗文擔任領導人要懂得審時度勢，什麼時候做什麼事，國民黨人也跟鄭麗文切割啊，當然鄭麗文是做對民進黨有利的事，還是祝福她。

▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）