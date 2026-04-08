日本1夯市住宿變貴？三星飯店雙人房「1晚台幣4千↑」他傻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人愛飛日本玩，大讚旅遊品質勝過國旅。但有網友表示，最近在找下個月到福岡最後一天半的住宿，卻發現三星以上的飯店超貴，雙人房幾乎一晚都要4000元以上，讓他當場看傻，直呼省下來的機票錢根本全被飯店吃回去，話題引發討論。

原PO在PTT的Gossiping板表示，最近在找下個月去日本玩的最後1天半的旅館，結果一查發現，福岡2人房、三星以上的飯店，放眼望去幾乎沒有一間一晚低於4000元。

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他忍不住直嘆，原本是看上福岡回台灣的機票較便宜，才放棄名古屋的味噌豬排、鰻魚三吃和中日龍賽事，沒想到省的機票錢卻要花在飯店，讓他不禁直酸，「是墾丁的旅館業者學福岡，還是福岡的旅館學墾丁啊？」

內行曝「避開博多站」：改住小倉、佐賀

貼文曝光後，對於原PO哀號福岡房價，不少人留言分析，「福岡飯店比大阪、京都還貴，因為飯店量不多，台灣人去福岡一年比一年還多，路上人數僅次於韓國人」、「那邊說很久了，韓國人超多，最近台灣人也多，當地飯店增加數跟不上。」

也有人表示，若是六日到週一入住，本來就容易碰到週末價差，若避開博多站、市區核心地段，或改住小倉、佐賀等周邊地區，價格通常會便宜不少、「週末住真的貴，可以選擇住在小倉，比較便宜」、「不住博多站便宜很多」。也有網友直言，4、5月本來就是旺季，即使避開黃金週，櫻花季餘波、連假和活動檔期，還是會讓房價維持高檔。

還有網友不太買單原PO的抱怨，直接吐槽，「2個人4000台幣還好吧」、「機票會便宜，當然就是住宿會貴了」、「現在連機票也貴，誰去誰傻」、「其實京阪神、福岡、東京都漲不少，假日價差本來就很大。」