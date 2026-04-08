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北檢澄清僅扣走72本存摺　陳佩琪嗆：看了近兩年貪污事證是什麼？

▲陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪近日接受專訪談到，檢廉翻箱倒櫃4小時，卻什麼都沒搜到，只搜走保險箱、她本人及父母、小孩約100本存摺。北檢則澄清實際扣得存摺總數「共計72本」。對此，陳佩琪今（8日）回應，存摺是柯文哲簽收，自己沒數多少本，只覺得有很多本就是了。她強調，北檢既然搜走72本存摺，也看了將近兩年了，請問貪污事證是什麼？是想做不當聯結是嗎？請北檢出來說明理由，要回應，請回應以上這些詢問，是72本存摺、還是100本存摺，跟指控的事一點關係也沒有。

針對陳佩琪專訪稱「家裡100本存摺遭搜走」，台北地檢署澄清，偵辦團隊均嚴守正當法律程序，至於存摺數量，北檢指出，在柯家實際扣得的存摺總數「共計72本」，而非陳佩琪所述的百本，且已全數依法移送法院審理。

對此，陳佩琪回應，自己是有點驚訝，北檢會出來回應搜索期間他們的態度和被搜人的反應，北檢說他們都有照過往的SOP做事、說搜到的存摺只有72本、而非100本之類的。

陳佩琪表示，社會常識，請問被搜索時雙方誰會有好態度？那天媒體全程照到江貞瑜在自己家一樓的表情，媒體可以推測在家內部是發生了什麼事情，北檢有全程錄影就去播啊。

陳佩琪說，至於截角報廢的存摺，則是先生柯文哲坐在客廳簽收的(這場景我永生不忘，因為這是柯文哲自2024年8月30日來留在家裡最後的身影，這一幕整年在我腦海中迴盪不去)，自己沒坐在那邊數多少本， 是覺得這十幾年來，全家、包括父母的存摺，有很多本就是了，至於確實有多少本，跟北檢要查有沒有沈慶京匯錢一點關係也沒有， 努力認真找就是了， 結果也不說找到了什麼，卻只回應說存摺只有72本、而非陳佩琪說的100本？回應內容真的奇怪極了。

陳佩琪提到，2025年自己就曾寫過說母親年紀大了， 無法下樓去銀行申請新存摺，請北檢把媽媽的存摺還給她，後來先生柯文哲開庭一段時間後，自己需要匯錢給人，因為自己存摺已空，要先生柯文哲存摺的錢，於是在臉書發了一則請北檢把存摺還給她的文章。

陳佩琪說，大家不要覺得自己笨，說再去申請就不就有了，跟大家說，自己曾在先生柯文哲不在時，跑遍柯文哲開戶的銀行去申請存摺補發，也帶著柯文哲在一月初給她的「委託佩琪處理他所有銀行業務的委託書」去銀行申請，但銀行說申請存摺補發要看到本人才行，不給就是不給，先生柯文哲當醫生時長期薪水入帳的那家銀行，行員很幫忙，跟她說能否請北所開個證明來，說明先生柯文哲為什麼不能親自前來的理由，當時自己愣住了， 淚流滿面地離開銀行， 從此沒再去申請過。

陳佩琪說，是的，先生柯文哲為何不能來？起訴書和判決理由，請台灣人每字每句看清楚。

陳佩琪提到，那時還有一段小插曲，新竹議員同情阿北遭遇，可能也是有些誤會她的意思，於是在媒體上說「北檢憑什麼扣押柯文哲夫婦的錢」？結果這種誤會文，竟然北檢也回應了。

陳佩琪說，至於北檢說搜索態度都照他們的SOP，說都沒有不對的地方，自己不想回應這種有關態度的口水戰，北檢在法庭上用那種理由起訴柯文哲28.5年，還不忘加上一句「犯後態度不佳，請北院加重刑責」，不要說態度了，任何人看到起訴理由，難道要人心悅誠服？難道還要我先生柯文哲鞠躬道謝、說謝謝起訴是不是？

「要回應，請北檢回應以下這些」，陳佩琪直言，林俊言說「眾望基金會」接受企業家捐款950萬元，是柯文哲列京華城的唯一33號事證， 請北檢回答理由是什麼？

陳佩琪指出，還有內文說買4300萬辦公室和財產申報不符，裡面有個租客是沈慶京舊識，所以錢的來源和沈先生有關，請北檢說明理由；還有2018年借兩千萬房貸打選戰，隔年還清，為何這是貪污事證？

陳佩琪批評，2020年3月18日到2024年存619萬給小孩，北檢既然搜走了72本存摺了，也看了將近兩年了，請問貪污事證是什麼？存錢給小孩是從小孩出生即有的行為，為何要從109年3月18日起算？是因為一星期前有便當會，是嗎？是想做不當聯結是嗎？請北檢出來說明理由。

陳佩琪強調，要回應，請回應以上這些詢問，是72本存摺、還是100本存摺，跟指控的事一點關係也沒有。

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