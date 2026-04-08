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快訊／北韓今日第二射！　朝日本海發射彈道飛彈

▲▼金正恩看著飛彈發射 。（圖／路透社）

▲ 金正恩過去監督飛彈試射畫面 。（資料照／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部8日下午宣布，北韓再度朝東海（日本海）發射不明彈道飛彈，已是今天第二度試射。日本防衛省也發布消息指出，北韓發射一枚疑為彈道飛彈的飛彈，似乎落在日本專屬經濟區以外。

北韓此前於8日上午約8時50分（台灣7時50分）自元山市一帶發射多枚短程彈道飛彈，飛行約240公里後落入日本海；前一天則在平壤一帶朝東方發射疑似同為彈道飛彈的不明發射體，但在飛行初期出現異常，推測試射失敗。

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