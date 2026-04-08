快訊／北韓今日第二射！　朝日本海發射彈道飛彈

台鐵發生民眾落軌事件層出不窮，台鐵2024年11月起於高雄車站局部試辦「纜繩式」月台門，預計今年3月於高雄車站全面增設完成並啟用。不少人近期已在高雄車站看到「纜繩式」月台門完工模樣，大讚「好棒！高雄優先全台，之前在日本看過，就覺得這設施很棒，台灣終於也有了。」