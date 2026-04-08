　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不要命畫面曝！22歲騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯…司機傻眼

記者林東良、黃資真／台南報導

國道1號北向329.2公里今(8日)上午9時24分，警方獲報有機車逆向騎在國道上，立刻派員前往查看，沒想到抵達現場時騎士張姓男子(22歲)正與一名貨車駕駛發生肢體衝突，立即將人拉開，然因張男情緒持續不穩，送醫治療，後續依違反道交條例、公共危險罪嫌舉發並移送法辦。

▲▼ 一名機車騎士逆向騎上國1仁德段，與貨車司機發生衝突。（圖／記者林東良翻攝）

▲一名機車騎士逆向騎上國1仁德段，與貨車司機發生衝突。（圖／記者林東良翻攝）

有網友今早在網路PO出一段畫面，一名機車騎士不知為何出現在國道上，且掛在貨車駕駛座的窗外，緊拉著對方的衣服不放，情緒相當激動，且當時國道塞滿車輛，相當危險，詭異畫面曝光後引發熱論。

警方說明，今天上午9時24分位於國道1號北向327公里處仁德路段，獲報有機車逆向往南行駛，立即派遣巡邏車前往，並在9時31分於329.2公里處發現機車停在車道上，騎士張男情緒不穩，與他車駕駛及拖吊人員發生拉扯，員警立刻將張男帶離車道，並通知救護車送醫。

▲▼ 一名機車騎士逆向騎上國1仁德段，與貨車司機發生衝突。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲畫面中騎士逆向穿梭在車陣中，不禁令人捏了把冷汗。（圖／翻攝自記者爆料網）

張男將車輛停於高速公路車道上造成後方車輛受阻造成危害，違反道路交通管理處罰條例及刑法第185條公共危險罪，將依規定舉發並移送法辦，至於為何會逆向騎上國道、與他人發生爭執，仍有待進一步釐清。

機車行駛國道，依道路交通管理處罰條例第33條第4項，處新臺幣3,000元以上6,000元以下罰鍰，另無故於車道中暫停，依第43條第1項第4款，處新臺幣6,000元以上36,000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月，警方呼籲用路人遵守相關規定，以確保自身及其他用路人安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 0 9649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
登機證印「SSSS」被帶走！　超狂測試曝光
快訊／新北公寓狂飄惡臭！　破門驚見男陳屍屋內
快訊／林倪安露面哭訴朱宇謀劈腿施暴！　公開「獵豔名單」
新堰塞湖形成！　林保署示警：勿進入溪床
看護「在家兼差美髮」害重病父慘摔！　女驚見大量私密偷拍照
全紅嬋報警！百人群組霸凌「造謠做雞」…陳芋汐也在群裡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化阿志頭放炮撒冥紙討債！險炸掉車庫　囂張嗆：下次會注意

2男大生身分曝光！動歪腦筋自製硝酸銨火藥　試爆2次炸破教室

快訊／蘆洲公寓狂飄惡臭！　警消破門驚見「男租客陳屍屋內」

台中連日大雨路樹瞬間倒塌！狠砸路邊自小客　民眾急報案

不畏春雨！士林分署拍賣會熱絡　淡水捷運宅千萬成交

搶快換車道！自小客鬼切撞2機車　女騎士倒地頭部受傷急開刀

國小淫教練性侵逾50童「最小僅4歲」！盧秀燕痛心：鞭刑可以討論

豐原3米深大排水溝驚見「婦人呆坐」　嚇到不知怎麼跌的

看護「在家兼差做美髮」害重病父慘摔！女兒驚見大量私密處偷拍照

不要命畫面曝！22歲騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯…司機傻眼

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

建商違約件數暴增16倍！42%民眾看跌房價！專家點出「房價回檔」關鍵信號｜地產詹哥老實說完整版 EP304

川普發最後通牒！　威脅大規模轟炸民用設施：一夜摧毀伊朗

與宋濤敬酒稱民意希望兩岸交流　鄭麗文：和平路線對台灣最有利

失聯移工慘遭聯結車「分屍」！妻淚眼指認…遺物捧胸前悲痛離開

門打開鸚鵡們就說掰掰 媽高興回應捨不得出門

彰化阿志頭放炮撒冥紙討債！險炸掉車庫　囂張嗆：下次會注意

2男大生身分曝光！動歪腦筋自製硝酸銨火藥　試爆2次炸破教室

快訊／蘆洲公寓狂飄惡臭！　警消破門驚見「男租客陳屍屋內」

台中連日大雨路樹瞬間倒塌！狠砸路邊自小客　民眾急報案

不畏春雨！士林分署拍賣會熱絡　淡水捷運宅千萬成交

搶快換車道！自小客鬼切撞2機車　女騎士倒地頭部受傷急開刀

國小淫教練性侵逾50童「最小僅4歲」！盧秀燕痛心：鞭刑可以討論

豐原3米深大排水溝驚見「婦人呆坐」　嚇到不知怎麼跌的

看護「在家兼差做美髮」害重病父慘摔！女兒驚見大量私密處偷拍照

不要命畫面曝！22歲騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯…司機傻眼

韓國啦啦隊爆出走潮　李多慧「人生是自己去選擇」

準備儲水！高雄4/16停水「最久15小時」　影響4萬戶範圍曝

更年期乾澀有解　陰道電波1次性療程成新選項

汛期將至！南消一大隊超前部署演練　動員91人備戰豪雨

分析／鄭麗文謁陵關鍵數字「10、25、115」　寶島神州貫穿KMT戰略防禦

新竹舊城變身大舞台　邀民眾到中央商場集章、趕集、玩派對

香港保安局長：國安仍面對四大風險　鬥爭從未停止

無照駕駛新制上路　台東關山警多元宣導強化交通安全

剪出自信笑容！台南義剪志工走進啟聰學校　傳遞滿滿溫暖

6歲前是弱視治療黃金期　醫示警：單眼正常最難發現

【不講武德】輸了去睡覺！媽媽發動決鬥邀請　兒子贏了戰鬥陀螺卻笑不出來

社會熱門新聞

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

即／NONO涉性侵4度出庭　被問離婚低頭衝上車

獨／啦啦隊甜心淪詐團車手　現身法院畫面曝

跑山獸搜救有多猛？專家嘆「台灣恐沒人追得上」

北投皇池再爆偷拍　碩士男大眾裸湯狂攝6人

滿目瘡痍照曝光！2大學生自製火藥炸廢棄校園

人妻熟睡…遭鄰居闖家中侵犯！老公驚醒狂追壓制

私訊女立委「開房間」　匿名男被起訴

高雄春捲攤2句話怒嗆衛生局　受害者一聽心寒喊告

聯結車撞工地「行人頭身分離亡」身分曝

涉「台版地面師」撈千萬　戶政員求交保：餘生贖罪

53童遭棒球教練性侵　中市府「無人受處分」挨轟

網黃貼露點影片遭起訴　被控妨害風化無罪確定

1死3傷驚悚瞬間曝！小貨車國道鬼切　水泥車閃不了翻覆

更多熱門

相關新聞

機車「被偷」竟是騎錯 警調監視器秒破案

機車「被偷」竟是騎錯 警調監視器秒破案

屏東縣內埔鄉60歲黃姓男子停放路旁的機車不見，以為遭竊，急忙報警求助，內埔警方獲報到場後察覺有異，研判恐是遭人騎錯車。員警迅速調閱監視器並比對車籍資料，成功聯繫騎錯車輛的男子，對方隨即將機車歸還，化解一場虛驚。

多元計程車「誤踩油門」！衝撞5機車驚悚畫面曝

多元計程車「誤踩油門」！衝撞5機車驚悚畫面曝

糊塗司機下車沒上鎖　手機包包全被偷

糊塗司機下車沒上鎖　手機包包全被偷

逢甲垃圾屋圍牆崩落　重壓機車、變電箱

逢甲垃圾屋圍牆崩落　重壓機車、變電箱

武界部落年輕女遭聯結車輾斃！家屬悲慟認屍

武界部落年輕女遭聯結車輾斃！家屬悲慟認屍

關鍵字：

國道1號逆向仁德機車貨車騎士

讀者迴響

熱門新聞

朱宇謀「口袋車上藏滿保險套」！林倪安被逼無套吃藥

台男團成員朱宇謀爆獵豔演藝圈！

峮峮單身6年敞開心房？小15歲原子少年接送回香閨

即／中俄否決　聯合國荷莫茲海峽案破局

不只私訊人妻討母乳！朱宇謀爆夜店磨蹭妹子

跟水滿無關！除濕機「1處沒洗」變自燃火球

竹科夫妻年收500萬怨「養不起小孩」！網見開銷翻白眼

搜救教官轟跑山獸「賞金獵人」　反遭挖出黑歷史

黃鴻升生前不認愛有洋蔥　峮峮放不下單身多年

峮峮遭爆戀上小14歲男團成員　男方公司緊急回應了

藍鳥球迷怒了！對大谷某舉動不滿

35歲男慘遭聯結車「分屍」！妻捧遺物悲痛離開

台北地雷區無人要送餐　外送員怒嗆：讓他們餓死

懷孕仍下海拍片！29歲女優曝「特殊癖好銷量更好」

快訊／川普同意停止攻打伊朗兩週　白宮：以色列同步

更多

最夯影音

更多
洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查

洲際球場爆衝突！球迷勸違規男遭嗆「女人閉嘴」　蔡其昌：聯盟將調查
79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

79歲川普管不住嘴！　無視將領警告「大噴戰爭機密」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

鄭麗文飛抵上海微笑揮手　宋濤接機「未接受訪問」速離機場

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面