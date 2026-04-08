不要命畫面曝！22歲騎士國1逆向狂飆　爬上貨車爆拉扯…司機傻眼

記者林東良、黃資真／台南報導

國道1號北向329.2公里今(8日)上午9時24分，警方獲報有機車逆向騎在國道上，立刻派員前往查看，沒想到抵達現場時騎士張姓男子(22歲)正與一名貨車駕駛發生肢體衝突，立即將人拉開，然因張男情緒持續不穩，送醫治療，後續依違反道交條例、公共危險罪嫌舉發並移送法辦。

▲一名機車騎士逆向騎上國1仁德段，與貨車司機發生衝突。（圖／記者林東良翻攝）



有網友今早在網路PO出一段畫面，一名機車騎士不知為何出現在國道上，且掛在貨車駕駛座的窗外，緊拉著對方的衣服不放，情緒相當激動，且當時國道塞滿車輛，相當危險，詭異畫面曝光後引發熱論。

警方說明，今天上午9時24分位於國道1號北向327公里處仁德路段，獲報有機車逆向往南行駛，立即派遣巡邏車前往，並在9時31分於329.2公里處發現機車停在車道上，騎士張男情緒不穩，與他車駕駛及拖吊人員發生拉扯，員警立刻將張男帶離車道，並通知救護車送醫。

▲畫面中騎士逆向穿梭在車陣中，不禁令人捏了把冷汗。（圖／翻攝自記者爆料網）



張男將車輛停於高速公路車道上造成後方車輛受阻造成危害，違反道路交通管理處罰條例及刑法第185條公共危險罪，將依規定舉發並移送法辦，至於為何會逆向騎上國道、與他人發生爭執，仍有待進一步釐清。

機車行駛國道，依道路交通管理處罰條例第33條第4項，處新臺幣3,000元以上6,000元以下罰鍰，另無故於車道中暫停，依第43條第1項第4款，處新臺幣6,000元以上36,000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月，警方呼籲用路人遵守相關規定，以確保自身及其他用路人安全。