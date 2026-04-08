7-11推「布丁狗」30周年快閃購　29款周邊隨身鏡、連帽浴巾超萌

▲7-ELEVEN推出「布丁狗30周年」限定周邊。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

慶祝三麗鷗人氣「布丁狗」30周年，加上4月11日國際寵物日即將到來，7-ELEVEN推出全新「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」，開發29款周邊商品，從居家、外出系列都有，將於4月15日下午3點起在全台門市快閃購。

「布丁狗」即將在4月16日迎來生日，7-ELEVEN表示，在2025年的三麗鷗肖像大賞中，布丁狗睽違9年再度奪冠，成為最受歡迎狗狗。而今年正好是布丁狗30周年，再度推出全店專屬精品，售價從249元到990元不等。

▲此波布丁狗周邊，包括辦公文具。（圖／業者提供）

針對上班族，業者推薦最實用可愛的「公仔造型文具三入組」，有立體造型拆箱刀、膠帶台、削筆器，還有經典的屁屁底座，同樣有經典屁屁造型的還有「磁吸氣囊手機支架」。書桌或辦公桌適合放「造型馬克杯+絨毛吊飾」。

▲外出也有提袋、安全帽等周邊。（圖／業者提供）

外出午餐方便攜帶「絨毛小包附購物袋」；騎車也有超潮配件「EVO安全帽」等，打造齊全的金黃色系療癒風格。

針對居家擺飾與用品，包含「絨毛吊飾隨身鏡」、「鯊魚夾髮式」、「造型連帽浴巾」、「Paidal 布丁狗毛絨室內拖鞋」等，從沐浴到臥室穿著，都可以換上布丁狗的可愛小表情；床頭還能放「三合一磁吸充感應燈」為配件充電。

▲「造型連帽浴巾」超萌。（圖／業者提供）

在客廳或臥室內推薦「造型坐墊」、「收納籃三入組」，造型坐墊獨特的大頭造型加上多功能用途，可當椅墊或靠墊；經典笑臉表情、療癒布丁配色的收納籃有大中小尺寸，輕鬆收納各種居家雜物。

▼此波周邊從居家到外出都有。（圖／業者提供）

此外，在全台逾3000間時尚文具專區門市，也同步推出獨家三麗鷗帕恰狗PLUS MR修正帶、大耳狗豆豆貼-米豆，還有萌度爆表的JITTOME狗狗造型夾子，滿足多元消費需求。

▲▼同步推出三麗鷗修正帶、文具。（圖／業者提供）



適逢國際寵物日，7-ELEVEN全台「寵物專區」在4月14日前更有指定商品「第2件6折」優惠，包括罐頭、肉泥等。此外也攜手中華民國動物保護動物協會(APC) ，在門市推出公益行動，消費者購買Sheba希寶貓罐頭，全品項任3個將會加碼捐出1個。

7-ELEVEN「三麗鷗布丁狗30周年精品集點活動」將於4月15日下午3時起至5月5日推出門市快閃購，消費者當筆消費不限金額，報會員手機，即可直接加購限定商品，實際活動內容依官方公告為準。

★全家

全家近來祭出購買POPCORNERS爆米花脆片任選4件，就送「玩具總動員零食造型收納包」1個，數量有限送完為止。

★全聯

全聯即日起至4月23日推出「湯姆貓與傑利鼠」6款互動玩具預購，其中太陽能「聲光收銀機」可讓小朋友學習結帳、數字運算，只要10福利點加價580元，相當於市價45折，限量450件。

▲全聯推出「湯姆貓與傑利鼠」6款互動玩具。（圖／業者提供）

「益智筆電玩具組」磁吸式設計可以學習字母、數字，10福利點加價720元，限量500件。「小醫生木製護理玩具包組」10福利點加價720元，限量300件，玩具都印有「湯姆貓與傑利鼠」可愛肖像。

▲三麗鷗系列「Otamaton樂器」限量預購。（圖／業者提供）

同時還有三麗鷗「Otamaton樂器」，包含美樂蒂、酷洛米、大耳狗、布丁狗、凱蒂貓等角色，內建11首樂曲，可彈奏也可作為吊飾，10福利點加價730元，限量500件。