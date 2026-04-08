手刀搶票！屏東「黑膠時代曲」5月登場　3大金曲歌王歌后接力開唱

▲歌手蕭煌奇。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府深受好評的音樂品牌「黑膠時代曲-流行金曲的風華20」將於5月登場，今年邀集金曲歌后張秀卿、柔情天后趙詠華及金曲歌王蕭煌奇，分別於恆春文化中心及屏東演藝廳演出，三場次演出於 4 月 8 日下午 2 時在 OPENTIX 兩廳院文化生活正式開賣。每年黑膠系列節目門票屢創秒殺佳績，喜愛經典金曲的民眾記得準時搶票喔!

文化處表示，「黑膠時代曲」系列以回味經典為策展核心，精選70至90年代膾炙人口的國、台語流行金曲，透過實力派歌手詮釋，讓熟悉旋律在數位時代重新綻放，帶領不同世代觀眾穿越時光，重拾青春悸動與最純粹的情感記憶。今年以「First Love」為主題，呈現愛情、青春與浪漫的經典氛圍。

▲▼張秀卿（上）、趙詠華。（圖／屏東縣政府提供）

這次三場演出從屏南率先登場，首場於5月10日下午3時30分在恆春文化中心劇場館，由恆春女兒、金曲歌后張秀卿獻唱，以深具感染力的唱腔詮釋〈車站〉、〈香水〉、〈想厝的心情〉等經典名曲，在熟悉的土地上與鄉親共享音樂情感，別具意義。

第二場於6月27日下午3時30分在屏東演藝廳登場，柔情天后趙詠華以結合古典與流行的美聲，呈現〈最浪漫的事〉、〈求婚〉等等動人歌曲，以音樂訴說愛情與人生的深刻篇章。緊接著第三場於6月28日晚間6時在屏東演藝廳音樂廳舉行，由金曲歌王蕭煌奇以溫暖渾厚的嗓音與深情創作，帶來〈你是我的眼〉、〈末班車〉等經典曲目，傳遞最深摯的感動。

文化處表示，「黑膠時代曲」除了實力派卡司，更規劃名家導聆、黑膠市集及主題講座等延伸活動，持續深化屏東在音樂文化推廣上的品牌特色與文化底蘊。邀請樂迷們在黑膠旋律中找回屬於自己的青春記憶，感受國台語經典金曲歷久彌新的動人魅力。