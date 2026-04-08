快訊／白沙屯媽祖進香將湧百萬人！北港2校盼停課　縣府不准

▲雲林北港鄰近的南陽國小與北港國中原商議16日將停課，縣政府教育處今日召開會議評估後拍板「不停課」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

雲林北港即將迎來年度宗教盛事「白沙屯媽祖徒步進香」，鑾轎預計16日抵達北港朝天宮，鄰近的南陽國小與北港國中原討論希望停課應對，但雲林縣政府教育處今(8)日召開會議評估後拍板「不停課」，北港鎮南陽國小與北港國中16日仍維持正常上班上課。

先前因今年報名人數已突破45萬人，地方預估當天北港鎮可能湧入近百萬名信眾，兩校考量龐大人潮恐影響學生上下學安全，曾向縣府提出停課申請，並研議調整補課安排。

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▲政府教育處認為上下課時間與進香人潮不衝突，且停課可能造成家長接送不便。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣教育處長邱孝文表示，今日召開會議討論是否停班停課時，首先考量學生到校時間約在上午7時30分左右，研判當時尚未湧入大量進香人潮，對通行影響有限；此外，16日為正常上課日，若臨時停課，部分家長仍需上班，學生恐面臨無人照顧的情況，再加上下午放學時段人潮可能已逐漸散去，綜合考量學生受教權與實際狀況後，決議維持正常上班上課。

邱孝文也強調，若部分家長接送學生有安全顧慮，教育處將請學校採取較具彈性的方式因應，並配合上下課時段與轄區北港警分局加強交通與人流管制，協助學生順利通行。

對此，北港國中校長施協志表示，學校已接獲縣府通知，16日將維持正常上課，若有學生或家長因進香人潮考量申請請假，校方將提供線上上課方式，確保學生受教權不受影響。另外，校方規劃15日下午開放部分校園空間供香客暫時休憩，並會要求香客遠離教學區域，以免影響隔日學生上課。