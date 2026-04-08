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陸女吃到飽「狂嗑12漢堡」　老闆拒接待還報警

▲▼陸女吃到飽「狂嗑12漢堡」　老闆拒接待還報警。（圖／翻攝微博）

▲該間餐廳的招牌漢堡。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報的

江蘇常州一名女子因為在餐廳選擇自助吃到飽方案後，狂吃了12個漢堡，被老闆拒絕接待，氣得上網發文抱怨，沒想到老闆竟因此報警，令女子傻眼又恐懼。

根據陸媒報導，女子光顧該家餐廳兩次，兩次都吃了很多個漢堡，第三次上門時，遭到老闆拒絕接待，氣得女子在餐廳的粉絲群組吐槽，「做不起自助就別做，大老遠過來說我吃得多不接待，那你可以不做自助。你說客人吃得多，那吃得少的客人你要不要退點錢？」

隨後，老闆稱遭網友在店鋪網頁進行負面評價，甚至打電話來騷擾，於是選擇報警。

老闆說，自助是為了引流，團購費用為79.9元人民幣（約350元新台幣），但該女子每次都吃十幾個漢堡，還有點心，漢堡售價25元（約110元新台幣），所以當時選擇拒絕接待。

▼雖然有自住吃到飽方案，但該店主要是經營單點。（圖／翻攝微博）

▲▼陸女吃到飽「狂嗑12漢堡」　老闆拒接待還報警。（圖／翻攝微博）

老闆坦言，這確實不應該，目前自助活動已經下架，但該女子每次吃十幾個漢堡，還在網上說漢堡不好吃，發文已經帶來負面影響。

從群組對話中可發現，老闆曾回應，「我不是做慈善的。來三次了，前面我說啥了？」

女子表示，之前在團購上看到漢堡自助，花了79.9元團購了名為「暢點暢吃單人自助餐」的自助券，其中包括五種漢堡，五種熱狗，還有各種小吃、飲料，時間一小時，押金50元，吃完可退。

女子說，她第一次去確實吃了12個漢堡，「我天生能吃，店裡沒廁所，我都是吃完，不是吃吐。」

▲▼陸女吃到飽「狂嗑12漢堡」　老闆拒接待還報警。（圖／翻攝微博）

女子透露，其實第二次去的時候老闆就給自己發訊息說，「你今天最多能吃6個」，她拒絕了，表示要「看心情」，但還是手下留情，實際大概吃了七八個，「其實我還吃得下。我每次也不確定吃幾個，全是老闆在旁邊數。作為一個自助，在那裡暗戳戳盯著一個小姑娘吃多少，我覺得這本身就是很不禮貌的行為。」

女子指出，第三次去吃她就被拒絕接待，「我說老闆我今天來吃自助，老闆就說，我不接待你這種人，你吃太多，我做我就虧本了。我就說，你做自助，要是玩不起，可以把自助下掉。老闆就低頭裝作沒聽見。我回來在店家的群吐槽，然後我就被踢出群了。」

女子說，自己還接到了警方打來的電話，她認為，「我表達自己的消費體驗，並不覺得有什麼問題，我沒做錯什麼，於是拒絕了調解，我不會刪文。寫警察抓我，也是因為接到電話比較害怕。」

老闆則強調，他不是因為對方吃太多才報警，「我打電話報警是因為她把事情發到網上，很多人，甚至外地號碼都打電話過來，我是被騷擾電話打得受不了才報警，而不是因為她吃得多了才報警的。」

▲▼陸女吃到飽「狂嗑12漢堡」　老闆拒接待還報警。（圖／翻攝微博）

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