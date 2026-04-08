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嘉義首創「一站式車輛報廢」　便民服務大獲成功

▲▼ 首創「一站式報廢」便民神服務！嘉義分署法拍會吸金逾 580 萬，反詐、公益、搶購三熱騰 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

▲嘉義分署法拍會吸金逾580萬，並聯手嘉義市監理站推「跨機關一站式車輛報廢服務」。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政執行署嘉義分署於4月7日舉辦「123 擴大聯合拍賣會」，不僅創下亮眼成交佳績，更寫下行政便民新篇章。本次拍賣會首度聯手嘉義市監理站，推出「跨機關一站式車輛報廢服務」，讓義務人在處理執行案件時能同步完成老舊車輛報廢，從源頭減輕負擔，展現公權力與溫暖服務並行的行政新風貌。

▲▼ 首創「一站式報廢」便民神服務！嘉義分署法拍會吸金逾 580 萬，反詐、公益、搶購三熱騰 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

為解決義務人因老舊車輛持續累積汽燃費的困擾，嘉義分署與監理站合作，現場輔導民眾利用「監理服務網」線上申請報廢，只要結清欠費並寄回車牌，欠費即計算至報廢前一日。此舉大幅提升報廢意願，有效達成「源頭減案」與「便民利民」雙贏局面。

▲▼ 首創「一站式報廢」便民神服務！嘉義分署法拍會吸金逾 580 萬，反詐、公益、搶購三熱騰 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

活動現場結合法治宣導，由執行官與派出所所長親自釋疑，化解民眾對「執行通知書」與「詐騙簡訊」的混淆。現場同步推廣《公益揭弊者保護法》，以「身分保密、人身保護、工作保障、責任減免、揭弊獎金」等機制，鼓勵國營事業與公部門同仁勇敢揭弊，共築廉潔防線。

▲▼ 首創「一站式報廢」便民神服務！嘉義分署法拍會吸金逾 580 萬，反詐、公益、搶購三熱騰 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）
本次拍賣會戰果輝煌，雲林北港與崙背土地成功拍定，金額突破 576 萬元；動產部分，銀行股票及超人氣「黏土人」公仔引發競標熱潮。現場更化身小型市集，產地直送的貝貝南瓜、現製甜甜圈銷售一空；失親兒基金會與再耕園等社福攤位亦感受民眾滿滿愛心。

嘉義分署強調，法拍會已轉型為集「拍賣、便民、宣導、公益」四效合一的平台。未來將持續於每月「123 聯合拍賣日」辦理，感興趣的民眾可至官網查詢，或撥打專線 05-2711133 洽詢。

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