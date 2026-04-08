蔣萬安被打學歷「靠加分上建中」！Cheap笑了：小心迴力鏢

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日Threads上出現一波質疑台北市長蔣萬安學歷的聲音，從「靠加分進建中」、到「讀建中只考上政大」，還有「美國律師很好考」。對此，百萬網紅Cheap不禁看傻，「笑死，沒東西可以打了是不是？」直呼蔣萬安都快50歲了，當過兩屆立委、還當到首都市長，如今竟還有人回頭追殺他15歲時的聯考成績，實在太離譜。

Cheap在粉專直言，「所以政大法律是很爛？讀建中一定要上台大？」他認為，為了打蔣萬安，Threads網友連「加州律師很好考」這種話都說得出口，根本太扯，「你以為加州律師用中文考？他要在美國法律體系下，用英文跟全美頂尖菁英競爭欸。」他也酸，「都出社會幾年了，還在戰學歷，小學沒畢業484。」

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Cheap接著提醒，「阿要戰學歷…小心迴力鏢打到陳亭妃ㄟ」，還點名「戰學歷前問過小智、問過燦哥了嗎？問過那些論文被撤銷的前輩了嗎？」直嘆「當初一個小智毀全台，現在還敢出來戰學歷？你們這是在幫國民黨助選。」

他也順手列出蔣萬安學歷，包括建中、政大法律系與外交學系雙學士，另有賓夕法尼亞大學法律碩士、法律博士，以及加州執業律師資格。貼文曝光後，不少網友也跟著開酸，「我記得他是美國執業律師耶」、「政大到底是能有多爛，被嫌成這樣」、「加州律師很難考欸」，也有人嘲諷，「要戰學歷不是不行，但很容易打到自己人。」