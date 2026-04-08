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內幕曝！川普同意停火「幕僚也猜錯」　伊朗領袖祕密傳訊親點頭

▲▼美國總統川普與巴基斯坦總理夏立夫。（圖／路透）

▲ 美國總統川普與巴基斯坦總理夏立夫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普7日同意對伊朗停火2周，美媒披露，這份協議背後經過多方外交努力，且由伊朗新任最高領袖穆吉塔巴親自批准。但幕僚直到川普威脅實施毀滅性打擊的最後通牒前夕仍猜不透川普想法，中東美軍及五角大廈也持續為轟炸伊朗基礎設施做準備，令國防部官員直呼，「我們完全不知道發生什麼事，這太瘋狂了。」

魏科夫批評伊朗方案　多國外長協助修改

Axios援引11名知情人士說法報導，6日上午正當川普在白宮主持復活節慶典時，憤怒的美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）正忙著與各方通電，批評伊朗送來的10點方案簡直是「一場災難，一場浩劫」，隨即展開長達2天的混亂修改過程。巴基斯坦居中傳遞新草案，埃及與土耳其外交部長也積極協助彌合分歧。

信差傳字條　穆吉塔巴親自做出重大決策

到了6日晚間，調解人已取得美方認可的更新版2周停火提案，最終決定權落到穆吉塔巴手上。由於以色列持續對他發出暗殺威脅，穆吉塔巴只能透過信差傳遞字條秘密溝通，但消息人士證實，6日至7日的所有重大決策都出於他本人之手。區域消息人士表示，「沒有他開綠燈，根本不會有協議。」

中國也在此時勸告伊朗尋求退場機會；伊朗外長阿拉奇更扮演關鍵角色，除主導談判以外，也積極說服伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官接受協議。

▲▼ 伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

▲ 消息指出，停火協議經穆吉塔巴親自批准。（圖／路透）

談判進行中　川普發出驚天威脅

各方至7日午間已大致確認將達成2周停火共識，但就在協議成形前，川普公開拋出震驚各界的威脅，「今晚整個文明將滅亡。」部分美媒誤報伊朗因此中止談判，實際上談判仍在推進。3小時後巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）在X發文公布停火條款，呼籲雙方接受。

川普隨即受到鷹派盟友連番勸阻，多名幾小時前才與他通話的核心幕僚直到他宣布同意停火前一刻還以為他會否決提案。川普發文前先和以色列總理納坦雅胡通電確認他是否有意願配合，再與巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）通話完成最後確認，而美軍在川普發文15分鐘後收到撤軍命令。

范斯將出征　和平談判暗藏戰火危機

停火是否能持續仍充滿變數，以色列已獲美方保證，後續和平談判將要求伊朗放棄核材料、停止濃縮鈾並解除彈道飛彈威脅。副總統范斯料將率團赴巴基斯坦參與10日起的談判，這將是他政治生涯最有份量的外交任務。但美伊之間仍存在巨大歧見，重燃戰火的風險並未完全消散。

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