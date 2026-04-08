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曾志偉討5700萬片酬逆轉勝　高院改判裴祥泉遺產繼承人全額賠償

▲▼曾志偉。（圖／記者孟育民攝）

▲港星曾志偉跨海追討演藝酬勞，法院改判名製作人邱瓈寬須賠償5700萬元。（圖／記者孟育民攝）

記者吳銘峯／台北報導

香港知名藝人曾志偉，在台灣的演藝酬勞先前均委託知名電影製片人裴祥泉處理，雙方2003年間結算約新台幣5700萬元。不過裴祥泉2015年間過世時，曾志偉仍未討回酬勞，因此跨海向裴祥泉的繼承人索討酬勞。一審未判准，二審逆轉改判曾志偉獲賠5700萬元，案經最高法院廢棄發回後，高等法院8日更一審改判裴祥泉弟子邱瓈寬，須賠償5700萬元給曾志偉。可上訴。

裴祥泉是資深電影製片，他與名導演朱延平合作製作包含《大頭兵》、《四傻害羞》、《1938大驚奇》等許多膾炙人口的國片。裴祥泉2015年5月過世，留下1億3千餘萬元遺產，爆發遺產糾紛。裴祥泉的3名胞弟胞妹原以為要繼承哥哥全數遺產，但卻發現裴祥泉以代筆遺囑的方式，將遺產全數交給徒弟邱瓈寬，雙方打起遺產官司，最後2024年4月間最高法院判決邱瓈寬可以繼承1億3千餘萬元遺產確定。

至於本案則為曾志偉與裴祥泉之間的訴訟。曾志偉跨海提出訴訟指稱，早年來台演出許多電影，把在台灣的演藝報酬委託裴祥泉處理，雙方曾於2003年間結算，當時金額為港幣1,425萬元(換算即為新臺幣5,700萬元)。不過一直到裴祥泉過世，這筆款項都沒有歸還。因此請求法院判決裴祥泉3名繼承人給付5700萬元。

一審法院未判准，二審則逆轉改判曾志偉勝訴，可以全數獲償。但案經廢棄發回後，高等法院更一審期間，曾志偉追加邱瓈寬為本案共同被告。而全案於8日宣判，更一審仍認定曾志偉勝訴，但改為實際上的遺產繼承人邱瓈寬，來支付這筆5700萬元的賠償。

此外，朱延平也向裴祥泉的遺產繼承人提出訴訟，指稱自己曾與裴祥泉約定，應於電影上映後將發行之收益盈餘分配給朱延平。不過裴祥泉為了繼續發行新片，就向朱延平借用其應分配利潤，雙方在2005年首度結算時，裴祥泉借用了3000萬元；到了2008年再度結算時，金額已經高達3600萬元。因此朱延平請求賠償3600萬元，一二審均判朱延平勝訴，目前案件上訴第三審審理中。

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