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JR車站出口「被時髦男搭訕」　他婉拒後見1幕不解！一票人都碰過

▲▼電車通勤,上班族通勤,日本東京,電車通勤族。（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友近日在日本JR車站出口，遇到穿著時尚的男子搭訕，對方是一組三人的團體，專門鎖定路人攀談，讓他不禁好奇，這些人的真正目的為何？貼文引起熱烈回響，多數鄉民直言，就是拉客；不過也有人提醒，「小心扒手會搭訕！」

姬路站驚見「搭訕三人組」　他疑惑：組織性搭訕是在幹嘛？

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網友在PTT發文提到，當天他前往姬路城，在JR車站大門往二樓觀景平台的路上，突然被一名打扮過的男子以日文搭訕。由於他聽不懂日文，用英文表明身分後，對方才致謝離開。

事後，他觀察發現，該男子與另外兩名同伴疑似有組織地鎖定在地路人搭話，此舉令他費解。他提到，過去在澀谷遇過找正妹搭訕的，通常意圖明顯，但在一般車站大門口出現這種「組織性」的行為，背後目的令人好奇。

鄉民揭日本車站搭訕真相：一半是傳教、剩下是拉客

針對原PO的疑問，許多常跑日本的鄉民分享自身經驗，點出此為日本各大車站出口的常見現象，「我在日本遇到的搭訕，一半是傳教，剩下的就是拉客」、「這就是拉客啦，我在秋葉原站出口也遇過，快步離開就好」、「認真說，真的有出口拉客拉到警方要站崗、用大聲公廣播警告的程度」、「會不會是推銷或入教邀請」、「我在大阪遇過，直接無視就好」、「三月在JR錦糸町每天都遇到，我都微笑快步走」。

除了單純的商業行為，網友也提醒，對於陌生人的搭訕不可掉以輕心，「畢竟人在異國還是警覺些，要注意搭話人的舉動」、「雖然在日本機率不大，但若遇到同夥作案，一人搭話、另一人偷東西」、「小心扒手會搭訕」。

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