棒球狼教練案盧秀燕稱「人數非外界所想」　蔡其昌：搞錯重點

▲民進黨團總召蔡其昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

台中市爆發震驚全國的少棒教練性侵案，少棒教練松志彬因長期性侵、猥褻小球員，甚至拍攝性影像，受害範圍甚至波及球員家中的其他孩童，最小年紀僅4歲。檢方日前完成第三波偵結，受害人數高達53人，檢方合計求處罪刑已破百。民進黨團總召蔡其昌今（8日）痛批，台中市長盧秀燕竟講「人數沒有外界所想像」，這句話到底是什麼意思？這不是數字的問題。這是一個孩子都不該被傷害的底線問題。當權者若還在意數字、輿論，想怎麼回應好看，是完全搞錯重點。

針對少棒教練性侵案，台中市長盧秀燕今（8日）強調，教育局在事件發生後便立即介入處理，絕對沒有「掌握不到」或「包庇」的情形。盧秀燕表示，由於法院目前仍在審理中，若後續發現任何新的不法事證，中市府絕對會依法嚴辦、絕不寬貸。

至於外界質疑教育局對受害人數掌握不清，盧秀燕解釋，是因為法院採分三批起訴，前兩波起訴名單中有人數重複的情況，目前教育局已收到第三波起訴書，將會針對相關資料進行最終彙整，釐清確切受害人數與細節。因有人將人數全部加總，未扣掉重複的部分，人數資料不是像外界所想。

對此，民進黨團總召蔡其昌在臉書痛批，一個有強制猥褻前科的加害者，居然可以堂而皇之進入校園擔任教練，長期接觸學童，甚至一路犯案到數十人受害。這不是疏失，這是系統性的失職。更誇張的是，事情爆發之後，盧秀燕在今天居然講「人數沒有外界所想像」。

「請問市長，這句話到底是什麼意思？」蔡其昌指出，這不是數字的問題。這是一個孩子都不該被傷害的底線問題。當權者如果還在計算數字、在意輿論、在想怎麼回應比較好看，那就是完全搞錯重點。