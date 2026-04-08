堅持紅豆餅「要叫車輪餅」　女同事被圍剿哭了！攤商解答

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

辦公室竟因「紅豆餅」叫法爆發激烈衝突！一名網友昨日提到，有同事提議買紅豆餅，卻遭另一名女同事糾正「紅豆餅」是中國用語，堅稱台灣人應講「車輪餅」，此番言論隨即遭現場十多位同事圍剿，導致該女同事當場落淚，而PO文也引爆熱論。

紅豆餅是中國用語？ 女同事「堅持糾正」遭圍剿落淚

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網友在Threads提到，他們辦公室有20人，成員皆為20多歲的年輕男女。當時有人提議買紅豆餅，卻遭女同事糾正應稱呼為「車輪餅」，雙方隨即爆發激烈口角，演變成十幾個人圍攻一人的局面。

原PO坦言，沒想到會爆發這麼激烈的衝突，「現在那位女同事在旁邊哭，我也不敢上前安慰她。」

網友傻眼：我阿公也講紅豆餅！萬丹人出面認證

貼文曝光後，大量網友留言反駁，認為這純屬南北差異或個人習慣，「我快50歲了從小就講紅豆餅，人生沒有更重要的事嗎？」「高雄人都說紅豆餅，上台北才知道車輪餅的說法」、「我爸快60歲了，也是講紅豆餅，不需要一直糾正別人」、「挺無語的，我40幾歲，小時候就這樣叫了」、「紅豆餅是南部用語吧」、「本萬丹人來說，早在我出生之前，那玩意兒就叫紅豆餅了，不管什麼口味通通叫做紅豆餅」。

攤商解答了！屏東縣府科普：起源於日本「今川燒」

有經營30年的攤商解釋，早期南部普遍稱呼紅豆餅，北部則多稱車輪餅，在日本叫「今川燒」，而老一輩的人會叫它「管仔粿」。

另外，屏東縣政府交通旅遊處也曾在粉專科普，這項國民美食其實源自日本江戶時代的「今川燒」或「大判燒」，隨日本文化傳入台灣後，才演變成如今大眾熟悉的模樣。

早期台灣紅豆多依賴進口，價格相對昂貴，直到1960年代，萬丹試種紅豆成功並轉入平地大量栽培，才讓紅豆價格變得親民。這項點心也從日治時期少數人的點心，轉變為民間街頭最常見的銅板美食。