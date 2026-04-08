NASA絕美照「竟是10年前相機拍的」　Nikon神機靠2點制霸太空

▲NASA阿提米絲2號任務的最新影像。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國航太總署（NASA）阿提米絲2號（Artemis II）傳回一張張絕美太空照片，包括地球緩緩沉入月球地平線下「地落」（Earthset）瞬間。令人驚訝的是，捕捉這些畫面的功臣，並非造價不斐的高階設備，而是一台目前市價僅約1000美元（約新台幣 3.2 萬元）的老型號Nikon D5單眼相機。

《紐約郵報》報導，NASA早已捨棄了上次登月阿波羅計畫的傳奇品牌哈蘇（Hasselblad），轉而投向Nikon D5 的懷抱。這是一款經典的數位單眼反光相機（DSLR），早在2016年就已上市，卻憑藉太空攝影方面的長年良好紀錄，以及在極端陰暗環境捕捉細節的出色能力，成為太空任務的關鍵角色。

為什麼是它？「夜視級」感光度與耐輻射是關鍵

Nikon專業服務高級經理、為NASA訓練太空人攝影逾40年的柯拉多（Mike Corrado）表示，Nikon D5自2017年起被用於太空攝影，而且表現相當成功，至今「仍在為他們生產令人驚歎的照片」。

D5脫穎而出的最大原因在於「低光源拍攝能力」，其感光度（ISO）最高可達320萬，意味著太空人能從月球表面的陰影中輕易捕捉細節影像，幾乎不亞於任何現代相機。相較之下，當年阿波羅任務使用的膠卷感光度最高僅約160。

此外，D5在國際太空站（ISS）長年服役的紀錄，也被證實能夠挺過高強度宇宙射線的衝擊，電子與感光元件不會輕易報銷。

NASA超嚴格 太空人全副武裝紀錄任務

NASA挑選太空攝影機極其嚴格，認證過程往往長達數年。柯拉多指出，「就連電池測試都可能耗時4年。他們想要確認與掌握一切，以及任何潛在問題。他們對此非常非常認真。」

阿提米絲2號在為期10天的任務中一共攜帶32台攝影機，其中15部安裝在太空船上，另外17部為太空人在艙內手持操作的攝影機。此外，他們也會拿出自己蘋果iPhones拍照。