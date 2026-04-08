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「全紅嬋」報警了！　百人微信霸凌群造謠做雞…陳芋汐也在群裡

▲中國「夢之隊」絕代雙驕陳芋汐（左）全紅嬋（右）。（圖／路透）

▲中國「夢之隊」絕代雙驕陳芋汐（左）全紅嬋（右）。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

一個名為「水花征服聯盟」的微信群組近日遭爆出，長期對中國跳水名將全紅嬋進行長達四年的言語霸凌。爆料者指出，該群甚至造謠全紅嬋做雞等難聽用詞，群組成員被挖出有全紅嬋的隊友陳芋汐、陳藝文等人。全紅嬋所屬廣東二沙訓練中心8日已報警。

▲群規。（圖／翻攝自微博）

▲群規。（圖／翻攝自微博）

據《新華社》報導，「近日，我中心跳水運動員全紅嬋涉嫌遭受網暴一事，受到社會的高度關注，我中心已向公安機關報警。全紅嬋作為一名為國家贏得榮譽的年輕運動員，在成長過程中承受了不應有的輿論壓力和精神傷害，對此，我中心表示嚴重關切，並堅決反對。」

該聲明還指出，「中心堅決反對任何形式的網路暴力和人格侵害，堅決反對畸形的飯圈文化，堅決支持全紅嬋透過法律手段依法維護自身權益。我中心將聯合相關部門，透過法律途徑堅決追究網暴者責任。」

▲爆料者發出的截圖。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋遭爆受「國家級霸凌」。（圖／翻攝自微博）

▲爆料者發出的截圖。（圖／翻攝自微博，上同）

不過對於遭爆出在群內的成員有，陳芋汐、昌雅妮、陳藝文、龍道一、楊健等，甚至連央視體育記者楊爍、跳水國際裁判饒琅以及多位選手家屬，該篇聲明未針對此部分做出回應。

不少人解讀，廣東二林體育訓練中心恐將僅公開處理全紅嬋的黑粉，對於其餘體育圈內人等將不多做說明。

根據爆料者上傳的微信截圖顯示，群組的群規為「禁止人身攻擊（除了全紅嬋），新群規為可以隨意罵全紅嬋，往死裡罵。」群中對全紅嬋粉絲的暱稱為「全糞（全粉）」並對全紅嬋取了近20個字眼難聽的綽號，如「醛薨蟾、胖金蟾、醜全紅腸、全肥豬、麻章太妹」等等。

▲網友整理出，全紅嬋隊友在霸凌群的時間線及動向。（圖／翻攝自微博）

▲網友整理出，全紅嬋隊友在霸凌群的時間線及動向。（圖／翻攝自微博）

爆料者整理出群內動向，「央視跳水專項記者在群裡，且回覆群內消息，看到群裡罵自己怒而退群；裁判饒琅在群裡潛伏，爆出事件後被移出。入群的隊友有，陳芋汐、陳藝文、昌雅妮、龍道一。群裡2022年就在罵全紅嬋，龍道一2022年在群，2023年拉陳藝文進群吃瓜；陳藝文拉昌雅妮進群，昌雅妮拉陳芋汐進群。」

爆料者還寫道，「陳藝文2023年進群至今，事件爆發後自己退群；昌雅妮2023年進群至今，事件爆發後自己退群；陳芋汐2023年進群至今，被扒後刪除內容沒退群，被群主移出保護。」爆料者指出，即使群內成員間心知肚明，多年間卻無人對群內的霸凌言論提出制止或是反駁。

▲網友發現陳芋汐為群內成員。（圖／翻攝自微博）

▲網友發現陳芋汐為群內成員。（圖／翻攝自微博）

陳芋汐更被爆料，還按讚網暴全紅嬋的文章。相關截圖在網上瘋傳，不少人心疼全紅嬋，全紅嬋曾多次在公開場合說明，自己與陳藝文的好交情，甚至有多雙同款洞洞鞋等，與陳芋汐更是被捧為跳水界惺惺相惜的雙子星。

諷刺的是，全紅嬋上週遇19歲生日，接受多家雜誌媒體專訪，其中在人物專訪中，落淚說道，盼大眾不要網暴自己的隊友。怎料該採訪被截圖到此霸凌群，並遭群內譏笑身材臃腫，「如同吃了一斤豬飼料」，當時多名隊友未退出該群。事發至今陳芋汐、陳藝文等人未做出公開回應。

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