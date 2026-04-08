海撈45億！「神說」吸金案主嫌陳建安　一審重判18年

▲神說公司吸金案主嫌陳建安，今天被判處18年徒刑，可上訴。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中地檢署偵辦「神說公司」、「中華資金交易平台」吸金案，查出主嫌陳建安及共犯以投資名義，誆騙年化報酬率從32.14%至188.39%，吸引至少3000名被害人投入現金，不法所得45億元。台中地院今天（8日）審結，陳男依銀行法非法吸金判處14年、洗錢防制法鉅額洗錢判6年，應執行18年；其餘共犯8年2月至9年6月不等。可上訴

檢方調查，神說國際網路股份有限公司自2021年起，全台各地辦理公開投資說明會，宣稱投資以56萬元、61萬元或76萬元為單位，8年後保證補足200萬，投資款項不足額由公司代墊等話術，並以後金補前金之手法，換算年化報酬率為32.14％至188.39％不等之顯不相當利息，吸引廣大民眾投入資金，吸金金額達45億餘元。

▲檢警在陳的豪宅金庫查扣大量現金。（圖／資料照）



專案小組歷經多年蒐證，去年4月、6月、8月陸續發動三波搜索行動，查獲主嫌陳建安（化名陳光）、系統工程師、核心幹部、各區分所長、區域幹部等犯嫌60餘人到案，訊後向法院聲押陳建安等4人獲准，其餘50餘人，以10萬元至300萬元不等金額交保候傳。

全案檢方查扣房地產7筆、涉案帳戶資金及現金，另查扣賓利等5部豪車及1億9868萬2000元債權，先前已將賓利等4部豪車進行變價拍賣，共計拍得1721萬元；並命債權債務人將款項解繳公庫，已解繳入庫9276萬6000元，追繳犯罪所得共計1億997萬6000元。