陸「藥物難治性癲癇」治療研究突破　新藥獲中美雙臨床試驗批准

▲上海躍賽生物科技實驗室。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

全球約有7000萬癲癇患者，其中，近三成屬於藥物難治型，長期缺乏有效治療手段，給不少家庭帶來困擾。大陸一項細胞治療新藥研究近日出現進展，已同步獲得中美監管機構臨床試驗批准，該療法如能持續推進，將為藥物難治型癲癇患者帶來新希望。

《澎湃新聞》報導，上海躍賽生物科技有限公司自主研發的誘導多能幹細胞（iPSC）來源異體細胞藥物，已在一個月內接連獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）與中國國家藥監局藥品審評中心（CDE）批准開展臨床試驗，成為全球首款在該領域實現中美雙IND批准的產品。

▲上海躍賽生物科技研製的UX-GIP001注射液。（圖／翻攝澎湃新聞）

據了解，該公司研發的UX-GIP001注射液，是全球目前首個進入臨床階段的癲癇細胞治療藥物，相較於傳統藥物、手術及神經調控等治療方式，透過細胞療法有望從源頭修復神經功能，降低復發風險。

躍賽生物創辦人、大陸中科院腦科學與智能技術卓越創新中心研究員陳躍軍表示，該藥物針對癲癇核心病理機制，透過將iPSC分化為抑制性神經祖細胞，修復腦內神經環路，有望實現長期且局部的治療效果。

根據動物實驗數據顯示，治療6個月後，小鼠癲癇異常放電消失超過90%，8個月後幾乎不再發作。對此，躍賽生物CEO吳嵐林指出，隨著臨床試驗獲批，首批患者預計將於今（2026）年下半年入組，目標在2030年至2031年間推動產品上市。

此外，躍賽生物還同步推動帕金森氏症等神經系統疾病治療，其另一款iPSC細胞藥物已於上海瑞金醫院進入臨床試驗階段，初步顯示具良好安全性與療效潛力。

業界認為，隨著細胞治療技術持續突破，加上政策與產業環境支持，相關創新藥物有望加速從實驗室走向臨床，為難治性神經疾病提供新的治療路徑。