看護嫌她吵「巴頭掌嘴」還嗆不幹了　失能阿婆急喊：被打了

▲越籍看護不滿照顧的老婦頻頻呼喚，竟趁機甩巴掌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名越南籍看護照顧罹患帕金森氏症、幾乎無法自理的老婦，竟因不耐對方頻頻呼喚，趁家屬離開病房空檔，直接出手狠甩巴掌，打完還囂張喊「不幹了」，老婦當場抓緊機會呼救，惡行曝光後家屬氣炸提告，法院審理後依傷害罪判刑5月。

判決指出，阮姓女子自2024年7月起受雇擔任徐姓老婦看護，同年10月徐婦因胰臟炎住進醫院急診留觀，由阮女全程照料，事發當晚，徐婦女兒暫時離開病房到對面速食店讀書，病房僅剩看護與老婦。

未料阮女疑因不滿徐婦頻繁呼喚，竟趁病床四周布簾遮蔽之際，徒手朝徐婦右側頭部及臉頰連續掌摑數下，導致臉部紅腫挫傷，誇張的是，阮女動手後還立即用LINE視訊聯絡徐婦丈夫，開口就要求離職。

就在通話過程中，徐婦忍痛在鏡頭旁大喊「救命」、「被打了」，丈夫驚覺不對勁，立刻通知女兒返院查看，女兒趕回後見母親臉頰紅腫，當場氣炸報警並驗傷提告。

法院審理時，阮女否認施暴，辯稱徐婦臉部紅腫是因長期側躺壓迫枕頭所致，與毆打無關，不過法官審酌相關證據與證詞後，認定其說法難以採信，最終依傷害罪判處5月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。