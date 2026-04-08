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高雄64%監視器機齡逾8年　議員揭警察淪水電工「6成自己修」

▲▼高雄64%監視器機齡逾8年！議員林智鴻揭警察淪水電工「6成自己修」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員林智鴻關切警用監視器老舊與國安風險問題。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市積極邁向智慧城市，但基層治安設備卻被爆出嚴重跟不上時代！高雄市議員林智鴻今（8）日在議會質詢時揭露，高雄市高達64%的警用監視器「機齡超過8年」，且多數畫素低落，難以支應現代AI偵查需求。更誇張的是，全市超過6成的監視器維修竟是由「警察同仁」親自上陣，他批評，警察不是維修工，這已造成治安量能被分散！

監視器「高齡化」　畫素低落恐成偵查斷點

林智鴻指出，根據統計資料，高雄市現有兩萬多支警用監視器中，機齡超過8年以上的竟高達14,878隻，比例佔64%。他以iPhone比喻，8年前的iPhone 8畫素僅1200萬，現在iPhone 17已達4800萬，科技早已翻倍進步，但掌管治安的監視器卻停留在過去。

林智鴻進一步分析，目前高雄仍有570支監視器僅30萬畫素、2766支僅50萬畫素。他強調，進入AI時代，行為分析、物件偵測至少需200萬畫素，人臉辨識更需400萬至800萬畫素（4K），現有設備若不升級，一旦發生重大刑案，恐因畫面模糊、無法辨識變裝後的犯嫌，造成偵查斷點。

警察淪為「水電工」　鳳山分局全高雄「最會修」

除了設備老舊，維修體系也出現大問題。林智鴻揭露，高雄市監視器維修僅38%由廠商負責，高達62%（9775隻）竟是警察同仁在維修。其中鳳山分局因人口最多、資源預算不足，基層員警除了辦案，還得疲於奔命修理監視器，他直言：「鳳山是全高雄『最能修』的分局，這是在分散治安防疫量能。」

事實上，高雄市警局推動監視器維護與妥善率管理制度，相對應有配套敘獎、升遷積分的鼓勵，不過卻在執行過程中衍生出數據灌水與功獎膨脹等弊端，進而引發基層對升遷公平性的強烈質疑。

誘發數據灌水的核心在於敘獎標準與妥善率直接掛鉤：依照規定，妥善率達標即可獲記功或嘉獎，未達標則面臨申誡處分。在獎懲分明的現實下，原本應如實反映設備現況的報修系統，淪為可操作的績效競賽。

▲▼高雄64%監視器機齡逾8年！議員林智鴻揭警察淪水電工「6成自己修」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員林智鴻關切警用監視器老舊與國安風險問題。（圖／記者賴文萱翻攝）

2019年媒體曾披露，部分分局回報的妥善率與市警局實地抽查結果落差竟高達兩成，顯見部分單位為保住績效與功獎，不惜將故障設備報為堪用。

這種「獎勵提款機」的現象在監察院2018年的調查中更顯驚人。當時仁武分局某所長一年內獲記864次嘉獎，其中充斥大量「行政出力」獎勵。監委直言，警察獎勵制度已過度膨脹且欠缺透明，尤其是遷調積分缺乏明確上限，讓部分人員得以透過行政業務快速累積積分，相較於冒險犯難的外勤員警，這種「行政優於實戰」的現象，嚴重衝擊警界升遷的公平性。

在基層員警社群中，「監視器巡佐」與「維修巡佐」等戲稱應運而生，字裡行間充滿無奈與酸楚。對第一線員警而言，外勤執法不僅風險高且壓力沉重，換來的功獎未必對等：反觀處理監視器維修與報修系統等庶務，獎勵穩定且積分累積迅速。這種勞逸不均的制度缺陷，不僅打擊基層士氣，更讓「拚命跑街頭、不如辦公室修機器」的扭曲價值觀，成為警界內部難以消解的集體焦慮。

憂「貼牌」中國製設備滲透　國安風險亮紅燈

林智鴻並提出國安預警，指出去年5月曾涉嫌「進口中國監視器改標台製」，主機還連回中國伺服器，遭送檢調偵辦的大廠「昇銳電子」製造或進口的產品，共4195支佔全市17.97%。

由於監視器不若電腦、網路設備需提報資訊計畫採購，僅能交由局處個別把關資安疑慮，若有不慎，全市影像恐將成為中國情蒐來源，甚至未來相關器材若連接主權AI，會否「門戶大開」受到中國逆向攻擊，更是不堪設想。

他更示警，警察局目前所運用作為「上下班打卡」的指紋、臉部辨識機台，其中竟有2023年就曾被台北市議員踢爆的「疑似中國貼牌貨」，該批貨品的中資製造商，更是與中國人民解放軍有合作關係的「熵基科技」，未料事隔兩年多，高市警察局竟仍在使用，恐導致人民保母的勤休資料、生物特徵全都「送中」。

警察局長回應：今年起監視器改採「租賃模式」解決

針對議員質疑，高雄市警察局長趙瑞華回應表示，為了降低故障率並確保修復速度，從今年起開始，已改為「租賃模式」建置監視器。透過與租賃業者簽約，要求24小時內排除故障，並由業者統一負責檢修，屆時維修工作將回歸專業，減輕警察負擔。

趙瑞華也強調，導入AI預警系統是未來方向，初期會結合報案與辨識系統，長期則朝向治安、交通預警處理。針對國安疑慮，警局已進行過盤點，未來會加強查核，絕對不允許有國安疑慮的設備進入系統。

林智鴻最後提出四大訴求：確保故障24小時內排除、維修專業化、兩年內汰換200萬畫素以下機種，以及全面防堵中國貼牌貨，要求市府落實設備優化，以銜接未來的AI智慧治理。

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