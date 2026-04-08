不相信習近平希望戰爭！　袁健生隨鄭訪陸：感謝北京善意

▲鄭麗文赴南京中山陵謁陵。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇、鄭佩玟／南京報導

國民黨主席鄭麗文正在大陸進行訪問，今（8）日早上赴南京中山陵拜謁國民黨總理、國父孫中山。隨行的國民黨中央評議會主席團主席袁健生告訴媒體，感謝此行來自北京政府的善意，並強調中共中央總書記習近平也希望和平，「我不相信他希望戰爭」，否則「早就挑起戰爭了」，避免戰爭是大家共同的願望。

藍營「知美派」代表人物之一的袁健生，曾任我駐加拿大代表、駐巴拿馬共和國大使、駐洛杉磯辦事處處長等，並在馬政府時期擔任駐美代表、國安會秘書長、總統府資政等。

任國民黨中央評議會主席團主席之後，負責對美協調的袁健生，也參加這次「2026和平之旅」。他今日於中山陵現場受訪表示，鄭麗文不只重視兩岸關係，也重視中美關係、台美關係，因此訪陸後就要訪美。他希望鄭麗文無論是訪美、訪大陸都是成功之行，並告訴台灣人民多交朋友都是對的。

對於此訪，袁健生直言，「北京政府的善意，我們很感謝了」，因為陸方主動邀請鄭麗文率團來訪，從南京、上海到北京，目前安排得非常妥當，時間不短不長。他透露，昨天跟中台辦主任宋濤見面吃飯，感覺都是很和諧的氣氛。他說，兩岸相互善意，國民黨怎麼樣為2300萬人服務，怎麼樣跟對岸和平相處，這個大方向非常正確。

媒體問，怎麼理解和平二字？袁健生回應，「我們講白一點，2300萬人包含你們（指記者）在內，你希望戰爭嗎？你希望看到伊拉克的情形嗎？你希望看到伊朗的情形嗎？我們都不希望。」

袁健生接著說，台灣距離大陸不到100海里，大陸那麼大，台灣那麼小，「你怎麼不和平相處？」兩岸都講一樣的話，為什麼不能夠大家坐下來好好談一下？

袁健生強調，「今天習主席願意邀請我們來，當然來了，他也希望和平，我不相信他希望戰爭，他想希望戰爭（的話）早就挑起戰爭了，能夠避免戰爭之事，（是）我們大家共同的願望。」

袁健生另說，請台灣民眾放心，國民黨訪問團可以帶來樂觀的未來兩岸方向，大家不用擔心，雖然國民黨是在野黨，但是鄭麗文會把分寸拿捏好，而在野也可以代表人民的心聲。