快訊／潛伏期滿！高雄毒春捲再增16人就醫　累計173人受害

▲高雄春捲老店發生大規模食品中毒。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

清明節期間，高雄苓雅正義市場一家40年春捲老店發生大規模食物中毒，遭衛生局重罰144萬並勒令停業7天。春捲店停業至今（8）日，已超過沙門氏菌潛伏期72小時，經統計，再新增16人就醫，累計173人受害。

衛生局指出，沙門氏菌潛伏期通常為6至72小時，販售攤商4月5日上午11點起停業迄今已滿72小時，截至8日上午8點，統計因症就醫人數新增16人，累計173人，最後發病日為4月6日，監控各醫療院所收治患者病況穩定，經治療後恢復中。

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▲至今有173名消費者就醫。（圖／記者賴文萱翻攝）



外界質疑，高雄市衛生局今年執行「兒童清明專案」檢驗品相不足。衛生局對此表示，相關抽驗並非僅為例行性抽驗，而是因應清明節前春捲、潤餅進入消費高峰期，另於4月1日及2日啟動加強風險導向抽驗，針對多處春捲攤商販售成品密集加驗8件。連同專案首批原已完成檢驗41件，清明專案累計抽驗49件。

其中春捲成品共13件，抽驗地點涵蓋全市11個行政區，均依衛生標準檢驗沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌及李斯特菌等項目，結果均合格，與外界所稱「完全未檢驗沙門氏菌」與事實不符。