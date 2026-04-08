卓榮泰稱中選會人事被騙　黃國昌：推薦完不代表要照單全收

▲民眾黨新北市長參選人黃國昌召開【落實財政紀律 新北財政永續藍圖】暨簽署財政紀律承諾書記者會，新北市議員陳世軒、新北市議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢、陳彥廷、吳亞倫出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

中選會因部分委員任期屆滿，導致人數不足會議停擺5個月。由於立法院僅通過主委被提名人游盈隆等4人，其餘3人在野黨皆未通過，行政院至今仍未啟動交接及就職程序。對此，民眾黨主席黃國昌今（8日）說，卓榮泰不僅僅是在耍賴，更是滿口謊言，「當初各個黨團都有推薦，推薦完了並不代表要照單全收，更沒有所謂的交換」。

目前中選會僅剩4位委員在任，依規定至少要5位委員才能舉行委員會議並做出決議等。立法院會3月完成人事同意權案記名投票，主委被提名人游盈隆及藍白推薦名單李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，獲立法院同意為中選會委員；但副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義等3人，則遭藍白封殺。

針對行政院遲未任命中選會委員，黃國昌直言，卓榮泰不僅僅是在耍賴，更是滿口謊言掩飾自己的毀憲亂政，當初各個黨團都有推薦，「推薦完了並不代表要照單全收，更沒有所謂的交換」。

黃國昌說，卓榮泰現在面對的是，針對國會已經行使完人事同意權的4位中選會委員，包括由賴清德欽點的游盈隆，在野黨也都通過這個人事同意權，結果卓榮泰現在法律不副署、預算不執行不編列，連中選會委員都要隻手遮天沒收，請問卓榮泰，是準備沒收今年底的選舉嗎？

「怎麼會有一個行政院長違法濫權到這樣程度？」黃國昌呼籲，請卓榮泰院長遵守法律，針對國會通過的中選會委員，趕快發佈人事令讓他們上任，讓年底的選舉能順利進行，不要繼續用謊言掩飾自己的違法濫權。