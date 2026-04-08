通緝逃亡還炒股撈2.6億　股市名人「PETER陳」助女友當上副董事長

▲股市作手陳建霖因兆勁炒股案遭起訴求刑，女友李蕎咪因此當上副董事長但獲不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

股市炒手陳建霖(PETER)早因操縱股價罪被判刑確定，卻仍在逃亡期間，用假身分開公司炒作兆勁公司股票，獲利約2.6億元，還因獲得大量股權，讓女友李蕎咪當上兆勁副董事長。台北地檢署8日依違反《證交法》等罪起訴陳建霖及另名股市作手李明遠等4人，其中陳建霖因犯後態度惡劣，遭求刑16年，女友李蕎咪嫌疑不足，獲不起訴處分。

陳建霖因過去擔任記者結交許多人脈與金主，很早就投身股海，曾涉及和旺禿鷹案、唐鋒炒股案等多起重大金融案件，但因陳建霖神出鬼沒，不是在案件偵查時消失，就是出庭後不見蹤影，2004年因另案被判刑3年6月確定後，遭許多司法機關發布，2023年才落網入監服刑。

北檢起訴指出，陳建霖在逃亡期間，冒用友人的身分證辦理戶籍，並成立裕博實業公司，在日盛證券開設公司帳戶，由日勝營業員吳思涵協助，在2017年2月到10月、2018年2月到5月、2019年4月到12月，3個波段內，以連續高買低賣、相對成交等方式，炒作兆勁公司股票。

陳建霖到案後先是表示「保持緘默」、「忘記了」，之後才由律師遞狀坦承向丙墊金主借款買股，最後坦承操縱股記，但不願交代炒股手法，被檢察官認為態度消極、顯不配合，毫無詭異，向法院具體求處16年以上徒刑。

另名作手李明遠因在2015年11月到2016年4月間炒作兆勁，獲利1464萬元，犯後辯稱只是要做業績，賺取手續費折讓，被檢察官求刑4年6月；日盛營業員吳思涵以及出借身分的江國億也分別依共犯《證交法》、《戶籍法》等罪一併提起公訴。